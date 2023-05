Carnavalsscepter volgend jaar in vrouwelijke handen

Met Marleen Boddin krijgt ’t Steedje voor het eerst in decennia mogelijks nog eens een prinses voor carnaval. “Dat werd ook stilaan tijd, niet?”

Marleen Boddin (58) is zorgkundige van beroep, maar de Blankenbergse weet ook wat feesten is. Al veertig jaar is ze erbij met carnaval. “Op m’n zeventiende ben ik via vrienden bij De Doortrappers terechtgekomen, de carnavalsvereniging van fietsenmaker Henk Lievens die ondertussen allang niet meer bestaat. Veertig jaar later ben ik nog altijd verzot op die ambiance. Vier dagen achter elkaar op stap met een toffe bende, van café naar café, da’s niet te beschrijven”, vertelt Marleen. Ze is zelfs getrouwd met een prins: Yves I Bauwens – alias ‘Bowie’ – zwaaide de scepter in 2010. “En voor ons woonde hier óók een prins: dit was vroeger het huis van Leo I Konings, Prins Carnaval in ’t jaar ‘68”, weet Yves te vertellen. Twee huizen verder woont dan weer Olivier I Van Cleven. “Als Marleen volgend jaar de titel binnenhaalt, wordt het hier hoog tijd dat er een nieuwe straatnaam komt: de ‘Prinsen- en Prinseslaan’”, glimlacht Yves.

Marleen droomt er alleszins al lang van. “Toen Yves prins werd, zag ik eens op een camping in Wenduine een knappe prinses uit het binnenland die een heel leuk zootje aanhad. Ik dacht: dat wil ik op een dag ook, en een paar jaar geleden begon dat gevoel plots weer op te spelen. We zaten hier in coronatijd met enkele vriendinnen in de tuin toen het op een zeker moment over carnaval ging: Er zou toch echt nog eens een prinses moeten zijn, werd er gezegd.” Al was Marleen aanvankelijk wat terughoudend. “Zo’n carnavalsjaar, daar komt best wel veel bij kijken hé. Maar het bleef toch door mijn hoofd spoken, waardoor ik uiteindelijk dus toch maar besloten heb om ervoor te gaan”, klinkt het. Samen met tegenkandidaat Bart Laforce van de St. Amand zette Marleen ondertussen haar krabbel bij de Confrérie. “Geen weg terug nu”, lacht ze.

Vandaag, 1 mei, vind je Marleen aan café Willem Tell waar ze hamburgers verkoopt. Het is meteen ook de aftrap van haar campagne. “De Willem Tell is de laatste halte in de Coast Tour van Foeke’s Motorvrienden”, aldus Marleen, zelf ook biker. “Vandaar mijn campagnebeeld: een meeuw met een verpleegsterskapje op, die met de moto rijdt. Mijn man Yves is de oprichter van Harley Friends Blankenberge, en ik ben zelf ook een fervente Harley-rijder. Mijn moto is mijn vrijheid, de bikersmentaliteit kan je een beetje vergelijken met de sfeer op carnaval: iedereen kan het dan met elkaar vinden. Ik weet het, bikers hebben een wat stoer imago. Maar ze hebben meestal ook een peperkoeken hartje”, knipoogt Marleen.

Real Deal

“En waarom die meeuw? Ik ben ook aangesloten bij de Trekvogels, die al 75 jaar een seniorenbal organiseren. Veel mensen dachten trouwens dat ik voor het seniorenprinsenpaar ging”, glimlacht Marleen, die toch liever voor de real deal gaat. “Heel die beleving rond de prinsenverkiezing is fantastisch. Als prins of prinses loop je voorop in de stoet en mag je een jaar lang overal je stad gaan promoten. Ik kijk ernaar uit om nieuwe mensen te leren kennen. Maar het ultieme moment lijkt me toch de aanstelling, als je je pluimen krijgt. Dat heb ik altijd al eens willen meemaken. Ik vind het leuk dat carnaval de laatste jaren weer wat meer begint te leven in onze stad, dat er opnieuw meerdere kandidaten zijn en er om de titel gestreden wordt. Bart ken ik alleen van op café, maar ik heb er veel sympathie voor. En voor mijn part mag er zich gerust nog een derde kandidaat aanmelden. Dat zou het nóg spannender maken.”

(WK)