Carnavalisten hebben Hoppestad dit weekend terug in handen

Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje openden donderdagavond het carnavalsweekend in café De Ster. Burgemeester Christof Dejaegher overhandigde de sleutel van de stad aan Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje.

Het hele weekend hebben de carnavalisten de Hoppestad in handen. ‘d Askruizen hadden vorig jaar de stadssleutel in handen gekregen en die meegenomen naar Oosterhout. Via sociale media hielden ze de Poperingse carnavalisten op de hoogte waar de stadssleutel zich bevond. Donderdagavond overhandigden ze de stadssleutel- die ze in een nieuw jasje hadden gestoken – opnieuw aan burgemeester Christof Dejaegher. “Ik heb het gevoel dat we een mooi carnavalsweekend tegemoet gaan. Het is ondertussen ook een traditie geworden, maar ook dit jaar gaan we met het stadsbestuur masjern”, sprak burgemeester Dejaegher. Hij overhandigde, samen met Prins Carnaval Ditn en zijn hofmaarschalk Pedro, de stadssleutel aan Prins Carnaval Djody en Prinses Carnaval Grietje.

Het startschot van het carnavalsweekend werd donderdagmorgen al gegeven. ‘s Morgens bracht een delegatie carnavalisten een bezoek aan vijf Poperingse scholen. Voor het eerst nam het Keikoppencarnaval ook de organisatie van de seniorennamiddag voor zijn rekening. Op het programma stond een optreden van accordeonist Johnny Clarysse.

‘d Askruizen overhandigden de stadssleutel – die ze in een nieuw jasje hadden gestoken – aan burgemeester Christof Dejaegher. © LBR

25ste Kindercarnavalstoet

Hoe de rest van het Keikoppencarnavalsweekend eruit ziet? We zetten het programma even op een rijtje. De kleinsten mogen zich dit jaar weer uitleven op de 25ste Kindercarnavalstoet. Op vrijdag 17 maart trekken ze om 13.30 uur door de Poperingse straten. “Het wordt een speciale editie. De Prinsenwagen rijdt voor de eerste keer vooraan in de Kinderstoet. De kindjes worden achteraf nog getrakteerd op iets lekkers. Op de Paardenmarkt zullen we ook een specialleke voorzien”, aldus Lieven Ryckbosch, voorzitter Keikoppencarnaval vzw.

Om 18 uur wordt de carnavalsfoor feestelijk in gang gestoken. Een uurtje later gaat de kersverse Prins Carnaval Djody stappen en dat is ook de start van de Pardong Garçongkoers. Vanaf 21 uur staat Bal Carnaval op het programma in JOC De Kouter.

Kindernamiddag

Op zaterdag 18 maart is er de kindernamiddag om 13 uur in zaal Maeke Blyde. Om 19 uur start de boemel onder leiding van ‘d Askruizen en kan je masjern in de deelnemende zaken. Je nummer afhalen kan bij Toerisme Poperinge. Deelnemen kost 4 euro.

Hofmaarschalk Djorry, Prinses Carnaval Grietje en Prins Carnaval Djody. © LBR

55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet

Het feestweekend wordt op zondag 19 maart afgesloten met de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. “Om 13.45 uur wordt gestart met de publiciteitskaravaan met aansluitend om 15 uur de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. Dit jaar nemen een 40-tal groepen deel. Er zijn groepen uit Aalst, Belle, Lede, enkele Nederlandse groepen.. Uiteraard zijn de Poperingse carnavalsverenigingen ook weer van de partij met O.V.D. Dubbeldeckers, O.V.D. Wietewoai’S, O.V.D. Flodders, O.V.D. Mamboetjess, O.V.D Poperingsche Potüls en O.V.D. Vleterbeekvissers. Onze kersverse Prins Carnaval Djody en zijn hofmaarschalk Djorry zullen hun plaats innemen op de prinsenwagen van de O.V.D Hommelknop. Ook de nieuwe Prinses Carnaval Grietje zal op de wagen van de O.V.D. Feestneuzen staan.”

Om 17.30 uur start de saffelavond met verschillende orkestjes en om 18 uur kan er opnieuw gemasjerd worden. Het carnavalsweekend wordt volledig afgesloten om middernacht met de popverbranding op de pui voor het stadhuis van Poperinge.