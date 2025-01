“Carnaval zal nog lang bestaan in Menen!”: Keizer carnaval Sunny I kijkt uit naar hoogdagen

Sunny Kumar (35) is een in Menen aangespoelde Oostendenaar die zichzelf nu al twee jaar keizer carnaval van de Wieltjesstad mag noemen. Wij gingen bij hem langs in zijn stamcafé De Kerpel in de Bruggestraat om het te hebben over de gekke wereld van het carnaval. “Carnaval? Dat is gezelligheid troef!” Hij blijkt ook een grote liefde te hebben voor de stad.

Sunny, je bent intussen bijna twee jaar keizer carnaval. Hoe ben je eigenlijk in de carnavalswereld terechtgekomen?

“In 2006 had ik een relatie met een meisje dat in het wereldje zat. Zo kreeg ik de microbe te pakken. Maar het is eigenlijk pas met de Wieltjesambassadeurverkiezing in 2010 dat ik besloot om ook effectief mee te doen met de verkiezingen voor prins carnaval. Niet dat de twee verkiezingen veel met elkaar gemeen hebben, hoor. Ik vond het gewoon zo leuk om te zien en schreef me erna dus in voor de carnavalsverkiezingen.”

En je hebt een steile opmars naar de top gekend, toch?

“In het begin ging het zeker vlot. In 2011 al werd ik verkozen tot prins carnaval. Het jaar erna won ik opnieuw en werd ik dus koning carnaval. Daarna heb ik wel even mogen wachten tot ik keizer carnaval werd. Om keizer carnaval te worden, moet je drie keer na elkaar winnen, maar dat kan pas als de regerende keizer beslist om afstand te doen van zijn troon. In mijn geval was dat Geert Dutoit, die keizer werd in hetzelfde jaar dat ik koning carnaval werd in Menen.

Nog iets extra, maar in de carnavalswereld blijft de keizer doorgaans elf jaar aan de macht. Waarom elf jaar? Dat is hét carnavalsgetal bij uitstek (er zijn verschillende redenen waarom 11 het carnavalsgetal is; het feit dat dat het ‘gekkengetal’ is, is er eentje van, red.). Het was dus wachten tot 2023 tot Geert afstand deed van de troon. Ik won in 2023 gelukkig voor de derde keer de verkiezing en mag mezelf sindsdien keizer Sunny I noemen. Ik was daarmee de jongste keizer van het land!”

Wanneer stopt de heerschappij van Sunny dan?

“Toen ik verkozen werd, heb ik meteen gezegd dat ik 44 jaar keizer zal blijven. (lacht) Dat is 4 maal 11. Als ik dat doe, dan kan mijn zoon Lysander me opvolgen in 2067. Hij zal dan 49 zijn!” (lacht)

Hoe ziet een carnavalsseizoen er doorgaans uit?

“Wel, dat start opnieuw bij het cijfer 11. Op de elfde van de elfde maand start het seizoen, en dat loopt tot Pasen. In Menen is de verkiezingsdag heel belangrijk. Dat is meestal begin februari. Dit jaar is het op 1 februari 2025. Gregory Dewitte van de orde van de Vrije Carnavalisten (een van de carnavalsverenigingen in Menen, red.) neemt het op tegen zijn nicht Sandrine Dewitte van De Kandeel-eters, waartoe ik ook behoor. Het belooft een spannende strijd te worden. Er is trouwens geen aparte wedstrijd voor mannen en vrouwen. Er is ofwel een prins carnaval, ofwel een prinses. Er zijn in Menen in totaal vier verenigingen. We organiseren de wedstrijd zelf, maar de jury en officiële inhuldiging worden georganiseerd vanuit stad Menen (tot twee jaar geleden organiseerde stad Menen ook de wedstrijd, red.).

“Over de vier verenigingen heen zijn er op dit moment meer dan 100 mensen betrokken”

Vooraf willen we trouwens absoluut niet weten wie de jury is. Alles wordt geheim gehouden. Een maand na de verkiezing, dit jaar in het weekend van 15 en 16 maart, is er dan het carnavalsweekend zelf. Dat is het absolute hoogtepunt! Op zaterdag wordt de nieuwe prins of prinses officieel ingehuldigd. Daarna loopt het seizoen dus nog tot Pasen, maar eigenlijk ben je wel het hele jaar door bezig met het organiseren van bijvoorbeeld soupers om de vereniging financieel gezond te houden. Nog iets: tijdens het carnavalsseizoen ben je verplicht om ‘in vol ornaat’ te verschijnen op carnavalsevenementen. In mijn geval wil dat zeggen: lint, mijter en staf.”

Wat vind je zelf zo leuk aan het hele gebeuren?

“Het is gewoon gezelligheid troef. Er wordt gedanst, gebabbeld en ook weleens gedronken. We gaan voorts vaak kijken naar andere verkiezingen om inspiratie op te doen.”

Ziet het ernaar uit dat carnaval ooit zal stoppen in Menen?

“Absoluut niet. Over de vier verenigingen heen zijn er op dit moment meer dan 100 mensen betrokken. Tijdens de carnavalsstoet is er ook altijd heel veel volk langs de weg.”

Je bent een van de officieuze ambassadeurs van Menen. Waar vertoef je graag in de stad?

“Ik ben eigenlijk van Oostende, maar woon nu al 25 jaar in Menen en voel me ook een echte Menenaar. Er valt hier veel te beleven, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd. Ik hou van ons belfort en ben al een paar keer naar de top gegaan (wat sinds kort kan, red.). Ik ga ook vaak naar het zwembad, waarna ik dan eventjes langs de Leie wandel. En er is natuurlijk ook nog de Markt, waar je cafés hebt. Mijn stamcafé is De Kerpel in de Bruggestraat.”