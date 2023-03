Carnaval vieren in zwembad De Kouter

Sport- en recreatiebad De Kouter in Poperinge knalt zondagvoormiddag 19 maart carnavalsmuziek door de boxen ter voorbereiding van de Keikoppencarnavalstoet. In de namiddag is het zwembad gesloten.

In het sport- en recreatiebad De Kouter kan je op zondagmorgen 19 maart de carnavalssfeer opsnuiven. Tussen 10 en 13 uur kan je zwemmen op carnavalsmuziek. De playlist helpen samenstellen kan hier. Omwille van de 55e internationale Keikoppencarnavalstoet die in de Bruggestraat langs het zwembad passeert, zal het zwembad in de namiddag gesloten zijn.