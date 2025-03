Carnaval Tielt strikt ‘MC Spaghetti’ voor afterparty

Op zondag 23 maart trekt de jaarlijkse carnavalsstoet door het centrum van Tielt. Discobar Joossens en Koen Crucke als ‘MC Spaghetti’ staan op het podium tijdens de afterparty in de Europahal.

Het thema dit jaar is ‘Tielt goes Disney’ en de stoet start om 14 uur. De carnavalsgroepen stellen zich op in de Tramstraat/Pontweg en vertrekken vervolgens richting Sint-Janstraat, Markt, Kortrijkstraat, Sint-Michielstraat, Deken Darraslaan, Polenplein, Ieperstraat en Krommewalstraat, waar de stoet ontbonden wordt. Na afloop van de stoet vindt de prijsuitreiking plaats in de Europahal, gekoppeld aan een gratis afterparty met de razend populaire Discobar Joossens ft. MC Spaghetti. Het gaat om een project van dj’s Laurence en Michael Joossens, aangevuld met Koen Crucke als ‘MC Spaghetti’.

Een dag eerder, op zaterdag 22 maart, is er het traditionele carnavalsfeest van de Orde van de 3 Sleutels in de Europahal. Er zijn gratis optredens van De Vlaamse Zanger, Double DJ’s, Nico Debuck en dansgroep DSN. De best verklede persoon of groep wint een prijs. (SV)