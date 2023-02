Carnaval in Oostkamp: Verklede kindjes verassen senioren

Dit werd er in Oostkamp afgeweken van de traditionele carnavalsoptocht waarbij de jeugdbewegingen allemaal samen door Oostkmap of Ruddervoorde trokken. Er werd vanuit de gemeente gevraagd om op de laatste dag voor de krokusvakantie in optocht en in carnavalsstijl naar het Woon zorg centrum Ter Luchte te komen.

Deze oproep van de gemeente werd positief beantwoord door de Vrije Basisschool De Kiem die met het eerste, tweede en derde leerjaar door de, met ballonen versierde Sint-Elooistraat naar het ontmoetingscentrum De Leuning van Ter Luchte trokken. In de cafetaria was er dan een optreden voorzien van de Docteurs du Coer. Deze nieuwe formule, die voor de eerste keer werd toegepast voor het kindercarnaval is er gekomen in het teken van verbinding.

Naast de schoolkinderen waren er ook een groot deel bewoners van het Woon en Zorg centrum Ter Luchte aanwezig op de voorstellen. Zij genoten van het optreden maar misschien nog veel meer van de kleurrijk gekostumeerde kinderen. Volgend jaar wordt deze formule dan in Oostkamp Centrum toegepast. (GST)