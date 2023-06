Carmen die zelf kanker overwon zet steunactie op voor palliatieve vriendin

Eind januari 2021 prijkte Carmen Lahaye in ons weekblad als ‘Krak van Ingelmunster’. In december 2019 werd er bij haar lymfeklierkanker, type Hodgkin, vastgesteld. In juli 2020 kreeg ze het goede nieuws dat de kanker was verdwenen, maar het herstel zou nog een tijdje duren. Carmen was zo dankbaar dat ze sleutelhangers verkocht voor ‘Kom op tegen Kanker’. Meer dan twee jaar later zet Carmen nu een steunactie op poten voor vriendin Anneleen die al palliatief is.

Carmen Lahaye (36) woont in de Doelstraat 108 nabij de Hazekapel. In 2016 stapte ze in het huwelijksbootje met Sven Jamoul, afkomstig uit Sint-Truiden. In mei werd hun zoontje Maxim vijf jaar. Sinds 2010 werkt Carmen als officemanager bij het uitzendkantoor Forum Jobs in Tielt. In haar vrije tijd is haar gezin belangrijk. In de zomer gaan ze fietsen en maken ze samen uitstapjes. Ook een boek lezen spreekt haar aan.

Hoe gaat het nu met haar? “Goed, ik luister naar mijn lichaam. Ik ben al weer 70% aan het werken. We genieten van het leven. Of ik met angst zit? Dat valt mee, ik probeer dat van mij af te zetten. Voel ik iets zoals de symptomen die ik had, dan schrik ik wel even maar ik probeer daar niet zoveel aan te denken. Sinds ik de ziekte doormaakte, ben ik wel ambitieuzer geworden, zowel privé als professioneel. Ik wil immers zoveel méér uit mijn leven halen. Het is niet evident dat ik er nog ben.”

Domein Polderwind

Carmen zet zich nu in voor Anneleen uit Merelbeke. “In oktober 2021 – nadat het door corona was uitgesteld in oktober 2020 – kon ik meegaan naar de jeugdvakantieweek van Kom op tegen Kanker in Domein Polderwind in Zuienkerke, met activiteiten op maat gemaakt voor kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. Ik was net 35 geworden en viel nog onder de categorie jeugd. Ik reed ernaar toe met niet veel zin, omdat ik dacht dat ik de oudste zou zijn en niet in de groep zou passen. Tijdens de lunch zat Anneleen naast mij, een alleenstaande mama. We waren de enigen van de groep die een kindje hadden. Zij is één jaar jonger dan ik en haar kindje is zes weken ouder dan Maxim. De klik was er meteen, maar sowieso heb je met iedereen die zoiets meemaakte een band. Ongeacht of je nu dik, dun, arm of rijk bent. We beloofden contact te houden met elkaar en af te spreken met de kindjes, maar de tijd gaat vlug voorbij”, zucht Carmen.

“Anneleen is al palliatief, maar wil nog een leeffeest geven voor haar naasten”

“In april 2022 kreeg ze vier dagen voor ze weer zou beginnen te werken het nieuws dat ze was hervallen van borstkanker. Helaas kan ze niet meer genezen. Ze liep zes weken rond met enorme rugpijnen door uitzaaiingen in de wervelkolom. Ze had zelfs een gebroken wervel. Ik ging haar bezoeken in UZGent. Het ging een tijdje goed met haar, maar plots verslechterde haar gezondheidstoestand. Ze is nu bezig met de derde chemo in tien maanden en is palliatief.”

“Ik wilde iets doen voor haar. Ik kan haar helaas niet genezen. Wel steunen en luisteren. Ik dacht aan iets verkopen, maar dat is niet praktisch omdat zij in Merelbeke woont en de afstand wat groot is. Ik besloot online een steunactie te organiseren. Toen ik begin mei met die actie begon, werd ze weer in het ziekenhuis opgenomen. Het was de bedoeling om met de ingezamelde euro’s iets te doen samen met haar kindje. Maar ze is in een korte tijd enorm achteruitgegaan. Ik hoop dat ze nog zoveel mogelijk kan genieten. Ze wil een leeffeest geven voor haar zoontje, familie en vrienden. Ze hoopt die dag te genieten, alhoewel het fysiek niet meer evident zal zijn. Zijn er nog centjes over, dan gaan die naar de opvoeding van haar kindje dat later opgevangen zal worden door haar naaste familie”, aldus Carmen.

Goede doelen

Wat Carmen doet, is een mooi gebaar. Eerst de sleutelhangers verkopen, nu deze actie. Zij is precies de ‘vrouw van de goede doelen’ aan het worden. Carmen lacht: “Dat is voor mij geen moeite. Voor Anneleen is dat veel moeilijker. Als ik iets kan doen voor iemand, waarom zou ik dat dan niet doen? Momenteel is er al 9.883 euro gestort op de steunrekening en dat bedrag komt van 288 donaties (op zondag 11 juni, red.). Sommigen steunen met vijf euro, anderen met tien euro of méér. Iedere gift is welkom. Voorlopig zal ik deze onlinerekening nog een tijdje behouden.”