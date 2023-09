Carlos en Anna zijn 60 jaar getrouwd

Carlos Verstraete (81) en Anna Soenens (81) werden ontvangen op het stadhuis naar aanleiding van hun diamanten bruiloft. Een delegatie van het stadsbestuur overhandigde hen enkele geschenken. Anna is geboren op 29 november 1941 in Wielsbeke. Ze was hulp in het huishouden van haar ouderlijke huis en daarna was ze huisvrouw. Carlos is geboren op 12 september 1942 in Harelbeke. Hij werkte vanaf zijn 14 jaar. Hij ging eerst als meubelmaker aan de slag bij de Firma Decoene, daarna bij Prefawood als huizenbouwer en schrijnwerker en vervolgens bij Stad Harelbeke als schrijnwerker. Zijn hobby is voetbal. Het jubilerend koppel trouwde in Wielsbeke op 13 september 1963. Ze hebben drie kinderen.

(PVHK/foto LOO)