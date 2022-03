Carlo trekt met Lijnbus Belgium Aid naar Oekraïne: “Koken voor oorlogsvluchtelingen”

‘Belgium Aid’-voorzitter Carlo Herpoel maakt zich klaar om tegen eind maart met een keukenbus naar de grens tussen Roemenië en Oekraïne te trekken. De noodhulpmissie van Belgium Aid en Feeding Humanity wil er met voedselbussen koken voor vluchtelingen.

Na noodhulp in Haïti en de Filipijnen staat Heulenaar Carlo Herpoel van ‘Belgium Aid’ nu ook klaar om met zijn organisatie naar de zone rond het oorlogsgebied in Oekraïne te trekken om er de honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen van eten te voorzien.

We willen dus eerst nog communiceren met grote ngo’s als het Rode Kruis, die we ook niet voor de voeten willen lopen.

Human Aid zal er samenwerken met de vzw ‘Feeding Humanity’, die ook een voedselbus heeft. “Ik heb coördinator Gafoor Hussein leren kennen in de vluchtelingenkampen in Duinkerke. We werkten ook samen in Griekenland, Bosnië en Roemenië. Zij zijn nu aan het werk in Sarajevo in Bosnië-Herzegovina”, aldus Carlo.

Carlo doopte zijn lijnbus ‘Ik ga waar machteloosheid toeslaat’. “Machteloosheid is de kern van de crisis in Oekraïne. Heel wat vluchtelingen zijn op de dool en weten niet waarheen. Zij staan machteloos, en wij willen hen helpen.”

Vertrek eind maart

Carlo hoopt na 20 maart te kunnen opstarten. “We vertrekken nog niet meteen. We moeten ons eerst volop voorbereiden, pas daarna kunnen we aan de slag. Momenteel zijn alle hulpverleningsinitiatieven ook nog eilandjes. We willen dus eerst nog communiceren met grote ngo’s als het Rode Kruis, die we ook niet voor de voeten willen lopen.”

Belgium Aid kan uw steun gebruiken. © (Facebook Belgium Aid)

Carlo trekt met zijn bus allicht naar Roemenië, dicht bij de grens met Oekraïne. Al is dat nog niet zeker. “We houden de ontwikkelingen van het conflict goed in de gaten. Het moet eerst zeker zijn dat het veilig kan gebeuren. Waarom Roemenië? De opvang in Polen loopt vlot, terwijl Roemenië een armer land is en er daar dus zeer grote noden zullen zijn.

“Onze ploeg in Roemenië zal uit een man of tien bestaan. We kunnen ook niet voorspellen hoe lang we daar zullen blijven. Ikzelf zal de eerste weken meedraaien, maar moet dan terug voor mijn werk.”

Het moet eerst zeker zijn dat de hulpverlening veilig kan gebeuren

Wie Carlo en Belgium Aid wil steunen, kan lang bewaarbaar voedsel en drank meesturen met de De Lijn-bus. “Het is niet mogelijk om vers eten zo ver te brengen. We focussen ons ook op voedsel, aan kleren beginnen we niet. We kunnen zeker ook financiële steun gebruiken.”

Pepinster

Het inlaadteam van vzw Belgium Aid trok deze zomer naar Pepinster, met Carlo Herpoel (links) als coördinerende figuur. © gf

Belgium Aid rukte vorige zomer en in de winter ook al verschillende keren uit naar Pepinster, om er te koken voor de getroffen slachtoffers van de forse overstromingen. “Daar hebben we toen zo’n 4.500 maaltijden voorzien, waaronder 200 porties spaghetti bolognaise en frietjes.”

Het dagboek van Carlo Herpoel tijdens zijn eerste week in Pepinster lees je hier.