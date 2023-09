Carlo is met zijn ‘keukenbus’ terug uit Turks rampgebied: 924.000 maaltijden bereid in zes maanden

De speciale mobiele keuken uit Heule, voorzien in een omgebouwde lijnbus, is terug in haar thuisbasis. De oude lijnbus van de vzw Belgium Aid heeft er een rit van 4.300 kilometer op zitten, die hij in vier dagen aflegde tussen Samandag aan de Turks Syrische grens tot in Heule bij Kortrijk. In de bus werden in een half jaar maar liefst 924.000 warme maaltijden bereid in Turks rampgebied.

Carlo Herpoel, bezieler achter Belgium Aid, tekent voor dit huzarenstukje samen met de buschauffeurs Marc Ferro, Alistair Armstrong en Ghafoor Hussain. “De grenzen waren een administratieve nachtmerrie, en de oude bus kende zijn kwaaltjes onderweg, maar we hebben het al bij al gemakkelijk gehaald”, glundert Carlo.

924.000 maaltijden

De noodhulp van Belgium Aid – samen met Ghafoor Hussain, bezieler van Feeding Humanity – heeft zes maanden geduurd, en in die periode werden zowaar 924.000 warme maaltijden bereid. Er was een middagmaal voor de mensen in Samandag en een avondmaal. Nadien werden tot laat in de avond de kampen in de omgeving bediend, zeven dagen op zeven. Hiervoor verzamelden Carlo en Ghafoor een team van een dertigtal vrijwilligers bestaande uit Belgen, Fransen, Turken, studenten uit Pakistan, India… “Samen hulp bieden kent geen grenzen van geloof aard, afkomst… We staan allemaal voor hetzelfde: mensen helpen in nood”, vindt Carlo Herpoel. Ook was er de zeer gewaardeerde samenwerking met de organisatie Muslim Hands en het Turkse leger.

Steun van Provincie

Carlo geeft aan: “Dit is alleen mogelijk dankzij de vrijwilligers in het veld, maar ook dankzij een sterk thuisfront”. De bedrijven Van Hool, onmisbaar om de bus te laten rijden, Novy en Ostinox voor de keukeninrichting, samen met nog een hele reeks kleinere lokale bedrijven en vooral de vele particuliere schenkers hebben dit mogelijk gemaakt. De Provincie West-Vlaanderen gaf ook een stevige financiële steun. “Fijn om te zien hoe zovelen bekommerd zijn om medemensen in nood”, aldus Carlo, voorzitter van Belgium Aid.

Noodwoningen

De desastreuze aardbeving in Turkije en Syrië betekent jarenlang heropbouwwerk voor de getroffen regio’s. Maar de acute noodsituatie raakt stilaan opgelost. De Turkse overheid heeft ondertussen al voor 80.000 noodwoningen in containers gezorgd, waar 550.000 mensen onderdak en een keuken vonden. De mobiele keuken in de bus werd daardoor minder nodig. Het leven herneemt zich gestaag.

De bus krijgt nu een grondige revisie en staat dan opnieuw klaar om uit te rukken naar waar de nood het hoogst is.