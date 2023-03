Carlo (59) en Johan (66) zorgden voor 92.000 maaltijden in het door aardbevingen getroffen Turkije: “Wat de mensen nu nodig hebben, zijn containerwoningen”

Hulpverlener Carlo Herpoel trok 15 dagen geleden naar het Turkse Samandag met zijn vzw Belgium Aid. Samen met Johan Dedeurwaerder (66) uit Marke en Britse vrijwilligers van Feeding Humanity hebben ze er al 92.000 maaltijden bereid voor de slachtoffers van de hevige aardbevingen. Carlo en Johan zijn voorlopig terug thuis, maar de keuken blijft dagelijks maaltijden voorzien.

De bus, die is omgebouwd tot keuken, vertrok al eerder richting Turkije met de Britse vrijwilligers. Carlo kon pas later vertrekken wegens ziekte. In de kleine Zuid-Turkse stad Samandag kregen ze tenten en de hulp van het Turkse leger om hun keuken te installeren. Rond de keuken staat een tentenkamp waarin de slachtoffers van de aardbeving voorlopig verblijven. “Zeker 60 procent van het stadje is volledig verwoest. Hulpverleners halen er nog steeds regelmatig lijken vanonder het puin”, vertelt Carlo.

Wat de mensen nu nodig hebben, zijn containerwoningen. De slachtoffers willen terug een gevoel van veiligheid krijgen en in tenten gaat dat moeilijk. Zo was er onlangs een hevige regenbui, waardoor een tiental tenten volledig zijn ondergelopen

De keukenbus produceerde tot nu toe al 92 000 maaltijden, en die teller blijft maar stijgen. Het team richtte ook een theebar op. Mensen kunnen er dagelijks een kopje thee komen drinken en ze worden er ontvangen met een luisterend oor. Communiceren loopt soms moeilijk door de taalbarrière, maar met Engels en een tolk lukt het wel, zegt Carlo.

Carlo Herpoel zag met eigen ogen hoe zwaar de aardbevingen Turkije hebben getroffen. © gf

Autonoom draaien

Ondanks de start van de ramadan blijft de keuken doorwerken. ‘We gaan er pas weg als alles autonoom kan draaien’, vertelt Carlo. Belgium Aid probeert daarom de voedingswaren zo dicht mogelijk bij Samandag te verwerven, om de lokale economie te stimuleren. Zo hebben ze een bakkerij helpen heropstarten die nu tot 2.000 broden per dag bakt. Ook is de vzw een manier aan het uitwerken om een mobiele uitdeelpost te creëren, want helaas geraakt niet iedereen tot aan de keuken om maaltijden op te halen.

De inwoners van Samandag krijgen nu dagelijks eten voorgeschoteld, maar de vraag om hulp blijft groot. “Wat ze nu vooral nodig hebben, zijn containerwoningen”, aldus de hulpverlener. “De slachtoffers willen terug een gevoel van veiligheid krijgen en in tenten gaat dat moeilijk. Zo was er onlangs een hevige regenbui, waardoor een tiental tenten volledig zijn ondergelopen.”

Carlo Herpoel aan het werk in Turkije. © gf

Eerste hulp heeft voorrang

Er zijn veel plaatsen op de wereld waar er hulp nodig is. De beslissing om met Belgium Aid te vertrekken is dan ook niet over één nacht ijs gegaan voor Carlo en zijn team. “De eerste hulp heeft altijd voorrang. Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis en dergelijke laten we eerst hun werk doen”, vertelt Carlo. Het lobbywerk begon wel al vanaf dag één na de aardbevingen in het gebied.

Bij elke ramp bekijkt vzw Belgium Aid wat ze zelf meteen kunnen betekenen in de hulpverleningsactie, welke tijd en middelen ze hebben en vooral wie de hulp nodig heeft. Als het niet lukt om fysiek op de locatie te geraken, bieden ze hulp aan vanop afstand. Zo stuurde de vzw al eens voedselpakketten ter waarde van 15 000 euro naar Haïti.

Carlo Herpoel (midden, in een rolstoel) gaf de keukenbus van Belgium Aid op 15 februari al mee met de Engelse vrijwilligers van VZW Feeding Humanity. © KD

Ereteken

Carlo kreeg tijdens zijn missie van de Koninklijke Vaderlandslievende Vereniging der dragers van eretekens voor moed, zelfopoffering en menslievendheid van België een gouden medaille en het ereteken ‘menslievendheid’. “Dat is fijn om te horen, maar ik zou die medaille willen breken en al mijn medewerkers, logistieke steun en mensen die doneren een stukje willen geven”, sluit Carlo af. Herpoel keert zeker nog terug naar Samandag, maar dat zal niet voor eind volgende maand zijn. Hij moet eerst een operatie ondergaan aan zijn voet en daarna een poos revalideren.

(Siel Vandorpe)