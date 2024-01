Carline’s Mysterie zamelt 1.000 euro in voor goede doelen met voorstelling ‘t Was ol weg

Carline’s Mysterie organiseerde in december de voorstelling ‘t Was ol weg met Bart Cafmeyer en Kobe Sercu in de oude stadsschouwburg Den Aria bij het Poperingse Hopmuseum. De opbrengst van 1.000 euro werd geschonken aan drie goede doelen: vzw Melanoompunt, Melanoompunt, de vrijwilligers van de palliatieve afdeling Jan Yperman Ziekenhuis en vzw Allemaal mensen.

“Uiteindelijk konden we na aftrek van de kosten 1.000euro verdelen over de drie goede doelen: Melanoompunt, de vrijwilligers van de palliatieve afdeling Jan Yperman Ziekenhuis en vzw Allemaal mensen. Op de palliatieve afdeling zijn we samen met Lut Pelgrims van Het Mysterie en haar man Karel zelf het geld gaan afgeven, wat voor mij toch ook wel een raar gevoel gaf om terug daar te zijn waar ik mijn partner Carline moest afgeven”, vertelt Marc Dewilde van Carline’s Mysterie. Melanoompunt zal het geld gebruiken in de algemene lotgenotenwerking, daar ondersteunen ze mensen en familieleden van patiënten met Melanoom. Bij vzw Allemaal mensen wordt het geld gebruikt om neksjaals en handschoenen aankopen om mee te nemen naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke.

Cultuur betaalbaar aanbieden

“Bij het Jan Yperman Ziekenhuis werden we hartelijk welkom geheten door Kobe Secru zelf die hoofdverpleger is en zijn rechterhand, een vrijwilliger en de hoofdverantwoordelijke van de afdeling was er ook en we konden een praatje maken over de werking. De bijdrage gebruiken ze om eens wat speciaal aan te kopen om de vrijwilligers te bedanken of om iets te vieren onder elkaar”, zegt Marc.

“Er waren ook mensen die uit sympathie een ticket kochten. Deze hebben we verdeeld onder mensen met een psychische problematiek die bij de vereniging Thus langsgaan en het soms ook financieel niet gemakkelijk hebben. Zo konden ze ook eens zorgeloos genieten van een avondje cultuur. Vanuit Thus kregen we dan ook een welgemeende dank. Zo kunnen we ook stellen dat één van onze doelstellingen om cultuur betaalbaar aan te bieden voor iedereen zeker bereikt wordt.”

Kerstperiode

“Wat het voor onszelf betekent, is dat het vooral deugd doet om iets te kunnen doen voor mensen die het soms moeilijk hebben of mensen die vrijwillig zich inzetten, maar er soms van de maatschappij uit te weinig voor bedankt worden terwijl vrijwilligers minder en minder te vinden zijn maar toch broodnodig zijn voor veel zaken. Anderzijds geeft het natuurlijk ook voor onszelf een goed gevoel dat we ondertussen op een brede belangstelling mogen rekenen van mensen die trouw blijven komen”, aldus Marc.

“Het is wel opvallend dat veel mensen klagen dat er weinig te doen is qua cultuur in Poperinge maar ondertussen zitten we sinds onze opstart al aan ongeveer een 70-tal optredens. Dit jaar staan er 26 optredens vast in Het Mysterie en nog een tweetal in Den Aria. Zo kunnen we al vertellen dat Bart Cafmeyer terugkomt met een nieuwe vertelling in de kerstperiode en dat op 23 december en op 3 oktober brengen we de unieke voorstelling ‘Lunacoustic inviteert Kobe Sercu’. Deze beide voorstellingen zijn ook weer voor het goede doel.”