Carine Van Lierde is al twintig jaar bibliothecaris in Zulte: “Leesplezier doorgeven aan jeugd”

ZULTE Carine Van Lierde (60) is twintig jaar aan de slag als bibliothecaris in de bib van Zulte. In die periode werd de bibliotheek steeds meer een kenniscentrum en een ontmoetingsplek. “De verandering gaat gestaag voort en dat houdt de job boeiend. Ik vind het nog steeds het mooiste werk dat er is”, zegt Carine.

Carine Van Lierde komt oorspronkelijk uit Dilbeek, maar de liefde bracht haar naar Deinze. Ze is logopediste van opleiding maar ging al snel aan de slag in de bibliotheek van Deinze en daarna Landegem, en volgde tegelijkertijd de driejarige opleiding aan de bibliotheekschool. “Mijn stage deed ik in Zulte”, zegt Carine. “Van de opleiding mocht dat niet op de plek waar ik op dat moment werkte. Toen ik hier in juli 2003 voor echt aan de slag ging, was het dan ook niet helemaal nieuw.”

Kleine bib

“Al herinner ik me mijn eerste dag wel nog goed. De toenmalige gemeentesecretaris leidde me binnen midden in een personeelsvergadering van de bib. Ik heb van mijn voorgangster een mooie erfenis gekregen. De bibliotheek bestond op dat moment nog maar 8 jaar en had nog veel potentieel.”

“We zijn een kleine bibliotheek met zes medewerkers. Al hebben we meer dan dertig vrijwilligers die we allen heel dankbaar zijn. Zij doen vanalles, van boeken terugzetten tot cursussen geven.”

Computerlessen

“De bibliotheek was altijd al meer dan alleen een plaats om boeken te lenen. Al voor mijn tijd gingen er vaak tentoonstellingen door, maar door de jaren heen is het toch steeds meer een kennis- en ontmoetingscentrum geworden. Een van de eerste dingen die ik deed als bibliothecaris, was het organiseren van computerlessen. Via een oproep in het infoblad vonden we meteen acht vrijwilligers die computerles wilden geven aan een klein groepje senioren en sommige van hen doen het vandaag nog steeds.”

Verteltraditie

“Verder zijn er ook praatgroepen om op een informele manier een vreemde taal te leren of te onderhouden, CoderDojo waar kinderen en jongeren spelenderwijs leren programmeren, verteltheater voor de kleinsten, een leeskring die al meer dan 25 jaar bestaat… Een van mijn favoriete activiteiten zijn de huiskamervertellingen. Dat is toch een vrij uniek concept in Vlaanderen en de verteltraditie in Zulte gaat al lang terug.”

“In 2014 wou men die verteltraditie nieuw leven inblazen en na een oproep stelden heel wat mensen hun woonkamer ter beschikking van een professionele verteller en publiek. Intussen doen we dit al tien jaar en de gastvrije gezinnen bieden zich nog steeds spontaan aan.”

Positieve evolutie

“Ook wat het aanbod betreft is de bib veel veranderd in de loop van die 20 jaar. Toen ik begon, was er al een kleine collectie cd’s. Dat heb ik zien toenemen en daarna ook weer zien afnemen. Sinds kort lenen we ook e-readers met e-boeken uit en onze gezelschapsspelletjes zijn een groot succes.”

“De laatste jaren zie ik zelfs terug een positieve evolutie bij kinderen en jongeren als het op lezen aankomt. Vooral de scholen zetten meer in op het belang van lezen en het leesplezier. Ze zijn afgestapt van dingen zoals een vaste leeslijst en laten de leerlingen vrijer kiezen wat ze graag lezen. Dat is erg belangrijk, ik ben altijd al begaan geweest met de jeugd in de bibliotheek. Ik hou zelf enorm van lezen en dat probeer ik door te geven aan de jongeren.”