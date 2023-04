Carine stopt in september met buurtwinkel De Klaproos: “Nieuw dagcentrum De Companie vult leemte in”

Maar liefst 200 mensen kwamen naar de infonamiddag van dagcentrum De Companie. Er werd een woordje uitleg gegeven rond de werking en de vele veranderingen. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuw dagcentrum in Beveren.

“DC De Companie is een nieuw dagcentrum in Beveren voor volwassenen met een beperking”, aldus Koen Vandemoortele. “We zijn dus geen dagcentrum uit de ouderenzorg, maar richten ons wel op mensen met een beperking. Heb je een beperking en ben je ouder dan 18 jaar, dan ben je welkom om bij ons te komen werken. Er zijn heel weinig dagcentra in de regio en er is ook geen zorg meer in Beveren. Daarom kozen we voor regio Roeselare-Beveren. Er zijn bovendien heel weinig winkels in Beveren en wij kennen veel mensen in de Beverse verenigingen.”

Tijdelijke locatie

“De Companie richt zich op alle (jong)volwassenen met een beperking. Wij verwelkomen iedereen, ongeacht het type en de mate van beperking. Of je nu autisme hebt, een mentale beperking of in een rolstoel zit: je bent wie je bent, je hoort erbij, op jouw manier. Wij houden in de eerste plaats rekening met jouw wensen en mogelijkheden.”

“De Companie gaat van start in september. We mogen met De Companie de buurtwinkel De Klaproos op de kapelhoek runnen. Dit is een tijdelijke locatie. In september 2025 verhuist De Companie naar het parochiaal centrum in Beveren. Vanaf dan zal de buurtwinkel met koffiebar hier te vinden zijn. Vanaf september doet Carine een stapje opzij en mag De Companie de winkel overnemen. Zij en Filip blijven er wonen. Ook de koffiebar zal opnieuw openen vanaf september.”

“In De Klaproos hebben we een mooie ruimte ter beschikking van in totaal 250 vierkante meter. We mogen de winkelruimte gebruiken, de koffiebar, een bergruimte, toilet en we hebben een grote gezellige ruimte boven ter beschikking. Ideaal voor werk achter de schermen of als er iemand even tijd nodig heeft om tot rust te komen. En heel handig, er is ook een bushalte voor de deur.”

“Later verhuizen we met De Companie naar ’t PC. Hier moeten we nog even op wachten tot het nieuw wijkhuis gebouwd is aan de overkant waar nu de bibliotheek staat. Zodra het nieuwe wijkhuis in gebruik is, kunnen wij beginnen aan de verbouwingen van het PC. We denken dat we kunnen verhuizen in september 2025.”

Theaterzaal

“In de eerste fase nemen we het voorste deel onder handen waar nu het café en de keuken zijn. Daar komt de nieuwe buurtwinkel met koffiebar. Uiteraard ook een eigen keuken, living en sanitair. In een tweede fase gaan we het achterste deel opknappen. Het deel achter het podium en het petanqueplein. De theaterzaal blijft behouden.” (Robin Verleden)