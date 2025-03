Carine en Carine met scootmobiel naar de kust voor het goede doel: “Slecht weer kan ons niet deren”

De twee Carines van CC Drivers – Carine Paessens en Carine Vanmeenen – vertrekken op maandag 21 april met hun scootmobiel voor een zevendaagse tocht van 192 kilometer rond de provincie. Via kilometersponsoring hopen ze op die manier een centje in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. “We hebben allebei de drive om iets te betekenen voor andere mensen”, zeggen de Carines.

Carine Paessens (65) en Carine Vanmeenen (64) leerden elkaar een vijftal jaar geleden kennen. “Dat was via de academie, waar we de richting digitale fotografie volgden”, vertelt Carine Paessens. “Ondertussen zijn we goede vriendinnen. Heel regelmatig gaan we samen op uitstap met onze scootmobiel. We hebben zelfs een vereniging opgericht: de CC Drivers. Ieder weekend doen we tochten, onder andere naar Dranouter, waar we vrijwilligerswerk doen. In de zomer doen we iedere rommelmarkt binnen een straal van 30 km rond Ieper.”

“We hebben CC Drivers opgericht omdat we merkten dat veel mensen met een scootmobiel eenzaam thuis zitten”, pikt Carine Vanmeenen in. “Wie het leuk vindt om eens buiten te komen en onder de mensen te zijn, kan samen met ons, onder begeleiding, een toertje met de scootmobiel doen. De CC komt van onze beide namen, drivers kozen we omdat we ons willen inzetten voor het welzijn voor de mensen.”

Dagelijks 30 km

Hoewel ze minder mobiel zijn, zitten Carine en Carine niet graag stil. “We organiseerden ook al twee jaar op een rij ‘Hobbyisten aan het werk’ in oktober”, vervolgt Carine Paessens. “Daar kunnen mensen hun handwerk presenteren en verkopen. De eerste editie was in het Vleeshuis en lokte meer dan 700 bezoekers. Vorig jaar waren er 480 bezoekers, maar dat lag ook aan het slechte weer.”

“We hebben allebei de drive om iets voor andere mensen te betekenen”

Over een maand beginnen de twee dames aan hun grootste avontuur. In zeven dagen willen ze met hun scootmobiel van Ieper naar De Panne rijden, de hele Belgische kust afrijden en dan weer terugkeren naar Ieper. “We vertrekken op maandag 21 april om 11 uur onder het Nieuwerck, waar de burgemeester het officiële startschot zal geven”, gaat Carine Paessens verder.

“Iedere dag zullen we zo’n 30 km afleggen. De eerste rit gaat richting Izenberge, dan naar De Panne en Nieuwpoort, dag drie is van Nieuwpoort tot De Haan, dag vier van De Haan via Knokke-Zoute naar Westkappele, dag vijf van Westkapelle naar Wingene, dag zes van Wingene naar Roeselare en op de zevende dag, zondag 27 april, komen we weer aan in Ieper waar om 13 uur de burgemeester ons zal ontvangen. Normaal komt ook Peter Bulckaen om te supporteren. Dan zullen we ook het bedrag van onze sponsortocht bekend maken en de cheque aan Kom Op Tegen Kanker overhandigen.”

De Carines willen zich immers laten sponsoren. “We wilden dat linken aan een goed doel en we zijn uitgekomen bij Kom Op Tegen Kanker”, zegt Carine Paessens. “Mijn papa, tante en mijn oom zijn gestorven aan kanker. Ook Carine Vanmeenen heeft dichte familie die getroffen is door kanker. Het was dus evident dat we in die richting keken. We vragen kilometersponsoring, vanaf één euro per kilometer. In totaal rijden we 192 kilometer.”

Een steentje bijdragen kan via de pagina die de Carines hebben op de website van Kom Op Tegen Kanker. “Als je intypt in de zoekbalk ‘Samen op weg met de scootmobiel’ kom je bij ons terecht”, zeggen de Carines. “Op de zaterdagmarkt van 12 april zullen we onder het Nieuwerck staan om onze actie te promoten. We verkopen er onder andere zelfgemaakte kaarsen, beeldjes en wafels. We hebben ook een pagina op Facebook, waar we tijdens onze tocht elke dag een klein verslagje zullen plaatsen.”

Wie rijdt stukje mee?

“Het zou ook leuk zijn mochten er bij ons vertrek al mensen een stukje meerijden met ons”, zegt Carine Vanmeenen. “We hopen ook dat we onderweg mensen tegenkomen die onze actie steunen. We zijn te herkennen aan onze t-shirts en fluohesjes van Kom Op Tegen Kanker. Natuurlijk hopen we ook op stralend mooi weer, maar als het regent trekken we ons daar niets van aan. Het zou niet de eerste keer zijn dat we ons met onze scootmobiel door weer en wind begeven. Gelukkig hebben we goede regenkledij.”