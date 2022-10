Carin Snijders krijgt Gulden Ransel voor inzet bij Krottegemse Rommelmarkt

Carine Snijders kreeg een Gulden Ransel voor haar werk als plaatsmeester bij de Krottegemse Rommelmarkt.

“De Krottegemse Rommelmarkt is springlevend. De voorbije 32ste editie heeft dat duidelijk bewezen. Ondanks regen in de voormiddag, waardoor veel standhouders niet zijn opgedaagd, was er van zodra het droog werd en de zon er in de loop van de namiddag regelmatig door kwam veel volk op de baan”, vertelt Frank Wauters van De Krottegemse Ransels.

“Dit succes van onze rommelmarkt zelfs na twee heel moeilijke coronajaren is voor een groot deel te danken aan onze plaatsmeester Carin Snijders, die ondanks alle tegenslagen te wijten aan corona en weersomstandigheden heeft volgehouden.”

“Een rommelmarkt met 900 of meer standen organiseren vraagt ongelooflijk veel werk en 4 edities op rij zien afgelast worden, was voor Carin een harde dobber. Geconfronteerd worden met zoveel verloren werk was meer dan frustrerend, maar toch stak ze opnieuw de handen uit de mouwen en begon ze aan de voorbereiding van de editie oktober 2021. Die is wel is kunnen doorgaan, maar de regen was dan spelbreker. Gelukkig hebben we dan in april 2022 eindelijk opnieuw een ‘normale’ Krottegemse Rommelmarkt meegemaakt.”

Buiten categorie

“Het is een traditie dat we met de Krottegemse Ransels tijdens onze nieuwjaarsreceptie twee Gulden Ransels uitreiken, één voor de meest verdienstelijke Krottegemse vereniging en één voor de meest verdienstelijke Krottegemnaar. Tijdens de coronajaren is dit niet kunnen doorgaan, maar in het kader van onze nieuwjaarsreceptie 2023 op zondag 22 januari eerstkomend zullen we die traditie heropnemen. In afwachting hiervan reiken we vandaag uitzonderlijk en voor de allereerste keer een Gulden Ransel buiten categorie uit. In principe komt een bestuurslid van de Krottegemse Ransels hiervoor niet in aanmerking, maar wegens haar onverdroten inzet en volharding is de Gulden Ransel buiten categorie 2020-2021 voor Carin Snijders.”