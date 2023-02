Cardioloog Pedro Brugada pleit opnieuw voor systematische screening vanaf zes jaar na overlijden jonge voetballer Arne

De Oostendse cardioloog Pedro Brugada pleit voor een een systematische gezondheidsscreening in België. Zaterdagnamiddag 11 februari werd Arne Espeel, de 25-jarige doelman van Winkel Sport B op het veld plots onwel en zakte hij in elkaar. Arne werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar later die avond. “Een hele tijd geleden al heb ik voorgesteld om vanaf jonge leeftijd een systematische screening uit te voeren, zodat we eventuele gezondheidsproblemen kunnen opsporen en aanpakken. Maar er is nog altijd niets veranderd”, reageert hij teleurgesteld.

Het gebeurt heel zelden dat een jongere sporter plots overlijdt aan een hartfalen. “Wanneer we dingen in het nieuws horen, zoals het jammere overlijden van Arne gaat het vaak over jonge mensen bij de gezondste groep van onze bevolking. En toch kan een hartfalen gebeuren bij ongeveer 3 à 6 personen op de 100.000. Het is moeilijk om dat exact te zeggen, want er wordt niet altijd een autopsie gedaan en er is ook geen algemeen meldpunt hiervoor. Soms is het dus gissen naar de getallen en evoluties.”

Preventief behandelen

“Van de drie mensen, die op jonge leeftijd plots overlijden aan een hartfalen, gebeurt slechts 1 op de 3 tijdens het sporten. Het is dus niet alleen aan mensen, die intensief sporten aangeraden om zich te laten controleren”, gaat Brugada verder. “Met een basisgezondheidsscreening kon er eventueel een onderliggend probleem opgepikt en behandeld worden, zoals vernauwing van aders, hoge bloeddruk, vergrote lever enzovoort. Soms moeten we mensen aanraden om minder te sporten. Maar de geneeskunde staat al ver, want nu kunnen we bijvoorbeeld bij de voetballer Christian Eriksen uit Denemarken een defibrillator inplanten, zodat hij op hoog niveau kan blijven voetballen.”

“Het is niet alleen voor mensen die intensief sporten aangeraden om een gezondheidsscreening te doen”

Een gezondheidsscreening in kwestie behoort volgens Brugada tot de basis. “In eerste kwestie moet je kijken naar de gezondheidsgeschiedenis van de familie van die persoon. Dat gaat om enkele standaardvragenlijsten invullen. Daarna is er nog een fysisch onderzoek van de longen, het bloed en het hart en idealiter doe je ook een elektrocardiogram van het hart. Dat is de simpele basisscreening, die nog kan uitgebreid worden met een fietsproef en een echocardiogram.”

Om de zes jaar

Jaren geleden stelde dokter Brugada al voor om alle kinderen op regelmatige basis te screenen. “In Italië wordt er al bij de geboorte een elektrocardiogram afgenomen. Op zesjarige leeftijd kan je het fysieke basisonderzoek herhalen en aan het begin en einde van de puberteit opnieuw. Zo kan je de volledige levensstijl van kinderen opvolgen. Op 24-jarige leeftijd wanneer we echt volwassen zijn, kan je dan ook de bloedsuiker en het cholesterol opmeten. Als we jaarlijks 15 miljoen auto’s kunnen laten keuren, waarom zouden we dan niet om de zoveel tijd onze kinderen kunnen onderzoeken? Het is gewoon een kwestie van goede organisatie.”

“We doen voor van alles een screening, zoals borstkanker en darmkankeronderzoek, waarom dan niet voor het hart?”

De meningen over een preventieve gezondheidsscreening zijn erg verdeeld. “Volgens sommigen kost het te veel en is het de moeite niet waard. Maar een consultatie bij de cardioloog kost ongeveer 40 euro en een cardiogram een 15-tal euro. De mutualiteiten betalen daar over het algemeen ook een groot deel van terug. Politici moeten goed beseffen dat preventieve geneeskunde stukken goedkoper is dan achteraf in te grijpen. We doen voor van alles screening, zoals borstkanker en darmkankeronderzoek. Waarom zouden we dat dan niet doen voor het hart?”, vraagt Brugada zich af.