Carabiniers-grenadiers van Lombardsijde peter van komodovaraan in Pairi Daiza

De carabiniers-grenadiers, een legercompagnie die sinds vorig jaar gevestigd is in het Kamp van Lombardsijde, neemt het peterschap op zich van Charly, een komodovaraan in het Henegouwse dierenpark Pairi Daiza.

De carabiniers-grenadiers kozen de komodovaraan als logo en worden ook peter van Charly, een komodo uit Pairi Daiza.Zo financieren ze ook een project in Indonesië om dit soort wild te beveiligen. Toevallig wordt naar hun compagnie ook als ‘Charlie’ verwezen in het radioverkeer.

“Het idee om peter te worden van Charly komt van hun kant”, zegt woordvoerder Sven Watthy van Pairi Daiza.. De komodo woont immers aan de kust en kan tegen een stootje. De compagnie heeft in een ver verleden onder meer een luchthaven in Afghanistan beveiligd.”

Bedreigde soort

“Hun bijdrage van 260 euro dit jaar – en ze willen de komende jaren blijven steunen – gaat naar een project in Indonesië waar we de habitat beschermen van komodo’s – de grootste soort hagedissen ter wereld. Door menselijke activiteit hebben Komodo’s steeds minder ruimte en daardoor lopen hun aantallen steeds verder terug. Volgens de laatste schattingen zijn er nog 3.500 dieren in het wild, een paar jaar geleden waren dat er nog 5.700. Daardoor is hun status verder gezakt van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’.”