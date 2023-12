CAR Stappie realiseert mooie uitbreiding in Oostende: “De wachtlijsten worden daardoor helaas niet kleiner”

Stappie breidde de lokalen aan de Koninginnelaan in Oostende uit. Vlaams welzijnsminister Hilde Crevits komt de uitbouw vrijdagavond openen, maar zal ook te horen krijgen dat ondanks de uitbreiding de wachtlijsten toch niet kleiner zullen worden.

Stappie vzw werd opgericht in 1976. Sinds een aantal jaar maken ze deel uit van het netwerk CAR (Centra voor Ambulante Revalidatie, red.). “We behandelen kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD, taal- en spraakproblemen. We zijn er ook voor kinderen met gehoorproblemen die hier soms al van vlak na de geboorte worden begeleid”, schetst directeur Mieke Dumery.

Ze leidt een team van 58 medewerkers met logopedisten, psychologen, audiologen, kinesisten ergotherapeuten en psychologisch consulenten. Bij Stappie krijgen ze wekelijks 200 kinderen en volwassenen op bezoek. “Die mensen bereiken ons na doorverwijzing door het Centrum Leerlingen Begeleiding, Kind & Gezin, de ziekenhuizen, de arts, pediater, kleuterjuf of crèche. Alle kinderen komen op een wachtlijst, behalve diegenen met gehoorproblemen omdat zij meteen moeten behandeld worden. De wachtlijst is, zoals vaak in de zorgsector, erg groot en men moet soms tot 1,5 jaar wachten. Dat is erg. Daarom nodigen we ze al vroeger uit voor een gesprek om hen via de eerstelijnspsycholoog al te helpen.”

In groepjes

“Van zodra we therapie opstarten, is dat multidisciplinair. Dat betekent dat meerdere mensen werken aan de ontwikkeling van het kindje”, duidt Mieke. De kinderen komen uit de regio Middenkust, de volwassenen (met gehoorproblemen) komen van aan de hele kust. Kinderen onder 5 jaar volgen de therapie overdag en worden dan naar school gebracht. Lagere schoolkinderen komen meestal na de schooluren. Uniek bij Stappie is dat ze werken in groepjes. “Zo leren ze van elkaar en beleven ze plezier in het volgen van therapie”, weten de begeleiders

Uitbouw

Stappie huisde aanvankelijk in de Koninginnelaan 55 (nabij Petit Paris) en kon enkele jaren geleden een aanpalend woonhuis (nr 53) kopen. “Het was een mooie kans om uit te breiden”, zegt Mieke. “Het gebouw is geïntegreerd. Er zijn extra lokalen, extra therapie- en consultatieruimtes en een nieuwe audiocabine. De blikvanger is toch wel een mooie uitbouw op de vroegere speelplaats. Daar kwam een polyvalente zaal en de tuin van het aanpalende huis werd nu onze nieuwe speelplaats. Alles werd zo prikkelarm mogelijk ingericht in functie van de kinderen.”

In de aankoop en uitbouw werden ettelijke miljoenen geïnvesteerd, met de hulp van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Vlaams minister Crevits komt het gebouw vrijdagavond openen.

Wachtlijsten

“Zo’n uitbreiding is een goede zaak voor de collega’s omdat ze vlotter kunnen werken en meer ruimte hebben. Maar het heeft geen invloed op de wachtlijsten. Daarvoor is er een personeelsuitbreiding nodig waarvoor de Vlaamse overheid een akkoord moet geven. De wachtlijsten blijven dus lang en dat is wraakroepend. Denken we maar aan ouders die vaststellen dat de ontwikkeling van hun kindje niet loopt zoals verwacht.”

Gehoorproblemen

Een kwart van alle aanmeldingen bij Stappie zijn gehoorproblemen, de helft daarvan kinderen. Verantwoordelijke Karen Van den Broeck legt uit: “Het gaat vaak om baby’s die doorgestuurd worden door Kind en Gezin omdat we hier aan vroegscreening kunnen doen. We testen hier de kinderen in een natuurlijk slaappatroon zodat ze niet moeten verdoofd worden. De volwassenen die hier langskomen, staan ook niet op een wachtlijst want het gaat meestal om ouderen die een gehoorimplantaat kregen en die moeten meteen behandeld worden.”

Dat alles gebeurt in nog een ander pand (n51, op de hoek met de Velodroomstraat). “Deze hoorexpert is er uiteraard voor wie bij Stappie komt, maar ook voor het brede publiek. Men kan hier ook ambulant terecht voor de aanpassing van hoortoestellen.”