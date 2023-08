Capellehof is nieuwe parel in centrum van Rollegem-Kapelle: “Hopelijk nu ook snel horecazaak in woonhuis”

In het centrum van Rollegem-Kapelle wordt de laatste hand gelegd aan het Capellehof. De historische hoeve werd de voorbije jaren gerestaureerd en wordt de nieuwe thuis van de plaatselijke verenigingen en twee voorzieningen voor mensen met een beperking. “Dit is een nieuwe parel in het centrum van Rollegem-Kapelle”, aldus een trotse schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD).

Capellehof is al sinds de zestiende eeuw een vaste waarde in het centrum van Rollegem-Kapelle. “Er woonde hier vroeger zelfs nog een burgemeester, maar toen wij het met de gemeente in 2017 kochten, was de site al een tijdje verloederd. Een dergelijke plek centraal in de gemeente konden we niet zomaar verloren laten gaan”, aldus schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD).

Bouwkundig erfgoed

Tijdens de coronacrisis startten de werken aan de dwarsschuur en de stalvleugel. “Het Capellehof is bouwkundig erfgoed. Dat zorgde er mee voor dat het niet altijd even eenvoudig was om de grote renovatiewerken uit te voeren.” Wie in de stalvleugel komt, herkent misschien de koeslieten van de voormalige stal.

“Die doen straks dienst als rekken voor de winkel van Mariënstede”, legt de schepen uit. De voorbije jaren baatten de enthousiaste verkopers van de Dadizeelse voorziening voor mensen met een beperking al een winkel in Rollegem-Kapelle uit. Op 15 augustus nemen ze hun intrek in de voormalige stalvleugel en stellen ze hun gloednieuwe winkel voor aan het grote publiek.

Verenigingen

Niet alleen Mariënstede, maar ook ‘t Ferm voelt zicht straks helemaal thuis op de gerenoveerde hoeve. “VZW ‘t Ferm zal de bovenverdieping van de stalvleugel en de dwarsschuur gebruiken om zinvolle dagbesteding te bieden aan volwassenen met een beperking”, aldus de schepen. De gelijkvloerse verdieping van de dwarsschuur wordt de thuishaven voor andere plaatselijke verenigingen en organisaties. De zaal, met ingerichte keuken, kan vanaf 1 september gehuurd worden via de gemeente.

Rusten bij de boom

Het binnenplein van de site werd aangelegd en zal vrij toegankelijk zijn. Binnenkort komt daar nog, helemaal centraal, een grote boom. “Het is de ideale rustplaats voor wandelaars en fietsers die tijdens een van hun tochten die hier passeren even willen verpozen.”

Hoewel het project volgende week dinsdag officieel geopend wordt in het bijzijn van minister Hilde Crevits (CD&V) is het eigenlijk nog niet helemaal af. “De komende jaren worden nog de rest van de tuin en het woonhuis onder handen genomen. We hopen dat er in het woonhuis een horecazaak komt. In Oudenburg werd al een dergelijk project gerealiseerd. Geïnteresseerden kunnen nu al zien wat voor een fantastische locatie dit is. Dit is een nieuwe parel in Rollegem-Kapelle.”