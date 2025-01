“Capaciteit kunnen we uitbreiden tot 6.000 dieren per jaar”: vogelopvangcentrum Beernem opent vernieuwde vleugel na jarenlange verbouwing

In provinciaal domein Bulskampveld heropende het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem afgelopen weekend een vernieuwde vleugel. Zes jaar na de eerste plannen kan de nieuwe vleugel eindelijk open. Dankzij de vernieuwing kan het opvangcentrum tot 1.500 dieren extra opvangen, en dat in de meest moderne omstandigheden.

Het VOC Beernem gebruikt al jarenlang een historisch kasteelgebouw in provinciaal domein Bulskampveld. Het gebouw is geklasseerd, waardoor verbouwingen moeten voldoen aan heel wat regels. “Daardoor liet de opening van de vernieuwde vleugel lang op zich wachten”, vertelt operationeel directeur Karel Clarys. “We voldoen enerzijds aan de nieuwste wetgeving om dieren op te vangen, maar blijven respect hebben voor dit gebouw.”

Die vernieuwde wetgeving brengt heel wat uitdagingen met zich mee. “Eigenlijk was de coronapandemie een oorzaak van die vernieuwde wetgeving. Toen ging een virus bij een vleermuis over naar mensen. Nu is men bang dat vogelgriep zou overgaan op mensen. Dat is in Californië, in de Verenigde Staten, al gebeurd. Sciensano en de andere overheidsinstanties willen dat hier logischerwijs koste wat het kost vermijden. Daarom moeten opvangcentra van wilde dieren voldoen aan strenge normen”, vertelt Clarys.

De nieuwe vleugel is uitgerust met de meest moderne apparatuur. © AVH

De verf die werd gebruikt bij de verbouwingen is daarom antibacterieel en afwasbaar. “Alleen zorgde dat voor problemen voor de brandveiligheid. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de houten balken onder het dak bijgewerkt worden met brandbestendige producten, die op hun beurt dan weer onvoldoende zijn voor de virusveiligheid. Die strenge wetgeving vertraagde het proces meermaals, al zijn we blij dat het resultaat voldoet aan de strengste normen op alle vlakken.”

Het VOC vangt gewonde, verweesde en bedreigde dieren op, verzorgt hen en probeert hen nadien weer in de natuur uit te zetten. In Beernem doet Clarys dat met vier collega’s en een ploeg van zestig vrijwilligers. “Zonder hen zou onze werking niet kunnen voortbestaan. Zeker in de zomer is ons werk erg arbeidsintensief. Sommige dieren moeten elk half uur gevoederd worden, al dan niet via een sonde. Daarvoor zijn er veel handen nodig. Zeker als je weet dat we 4.500 dieren per jaar opvangen. Met de nieuwe verbouwing kan dat zelfs oplopen tot 6.000 dieren.”

Naast het verzorgen van wilde dieren doet het VOC ook inbeslagnames. Wanneer een inspectie op een plek binnenvalt en daar dieren leven, worden zij naar het VOC gebracht voor verzorging. “Ook dat is uitdagend, want iedere dag is anders. Van een koolmeesje tot een ree: we verzorgen alles. Dat maakt onze job zeer afwisselend”, lacht Clarys.