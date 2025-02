Cantate Domino schenkt 4.350 euro aan vzw ’t Huizeke

Na het einde van de zaterdagmis in de kerk van Ver Assebroek mocht het bestuur van het kerkkoor Cantate Domino een cheque van 4.350 euro overhandigen aan de verantwoordelijken van vzw ’t Huizeke. Het waren Vincent Hap en Eric Colenbier (beiden op de foto voor het koor) die het bedrag in ontvangst mochten nemen. Het geld werd ingezameld met de organisatie van een kerstconcert door het kerkkoor en sponsoring die ze kregen voor hun benefietconcert. ’t Huizeke verbouwt woningen in Assebroek die ze dan verhuren aan mensen die het financieel minder breed hebben zodat ook zij betaalbaar kunnen wonen. ’t Huizeke werkt daarvoor nauw samen met de mensen van het OCMW en het CAW. (SR/foto SR)