Canadese Yvette Debeer stelt familiegeschiedenis voor in Lo-Reninge: “Twee jaar werk aan stamboom”

Yvette Debeer (71) uit Canada kwam speciaal naar Lo-Reninge om er haar familiestamboom voor te stellen. De roots van de Canadese liggen namelijk in Reninge. Haar familiegeschiedenis is aan de hand van een stamboom, foto’s en enkele persoonlijke spullen van haar vader de komende maanden te bewonderen in de tentoonstellingsruimte van het toerismekantoor Lauka in Lo.

De familiegeschiedenis van Yvette Debeer start bij Florimond Debeer, geboren op 24 december 1874 in Woesten en op 26 augustus 1959 op 85-jarige leeftijd overleden in het gesticht Vallaeys in Reninge. “Hij was gehuwd met Eupharsie Delplace”, zegt Yvette Debeer. “Na haar overlijden huwde hij met Marie-Thérèse Wulleman. Florimond Debeer verhuisde in 1903 met zijn gezin naar Reninge. Hij woonde in een klein zijstraatje dat de Boshoek verbond met de Woestenstraat. Er stonden daar enkele woningen, die helaas na verloop van tijd verdwenen zijn.”

Zoon Camille overleefde de Eerste Wereldoorlog niet. Zijn naam staat ook vermeld op het monument voor de oorlogsslachtoffers op de Dorpplaats in Reninge. De andere zoon Valere Debeer, geboren in Reninge, emigreerde in 1939 naar het Canadese Ontario. Hij huwde er met Marguerite Mattan en ging er aan de slag als tabaksboer. Het koppel kreeg drie kinderen, waaronder Yvette. Valere bezocht nog enkele keren zijn familie in Reninge, maar keerde nooit definitief terug.

“Ik heb twee jaar aan de stamboom gewerkt”, zegt de Canadese met Reningse roots. “Ik kon daarbij rekenen op de medewerking van oud-inwoner van Reninge Roger Lampaert en het stadsbestuur van Lo-Reninge. Ik wilde absoluut mijn familieverhaal vastleggen voor het nageslacht en dat is gelukt.”

In exporuimte

De oudste akte die werd teruggevonden, is een huwelijksakte die dateert van 1 mei 1793 tussen Andreas Debeir en Maria Joanna Debeeke in Ruddervoorde. De voorstelling van de stamboom vond plaats in aanwezigheid van enkele verre familieleden en kennissen.

De moeder van Yvette, die nu 92 jaar is en in Canada werd geboren, leeft nog. Yvette wil nu ook die kant van de familie in kaart brengen. “Haar ouders zijn afkomstig van Ardooie”, weet Yvette.

Wie meer wil te weten komen over de geschiedenis van de familie Debeer en de activiteiten van Valere Debeer als tabaksboer in Ontario, kan daarvoor terecht in de expositieruimte van het kantoor voor Toerisme Lauka op de Markt in Lo.

Wie Yvette nog verder kan helpen met haar stamboom, zowel langs haar vaders als moeders zijde, mag mailen naar ydebeer226@gmail.com.