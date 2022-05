Canadees soldaat begraven op het terrein van FC Passendale

Volgens onderzoek tijdens het project ‘Namen in het Landschap’ is gebleken dat de Canadese soldaat Thomas Runham begraven ligt op het terrein van FC Passendale.

Hij sneuvelde in november 1917. Thomas Runham was een 24-jarige landbouwer uit het uiterste westen van Canada. Thomas wordt geraakt door granaatscherven, maar blijft doorgaan. Wanneer het doel bereikt is, vertrekt hij naar een verbandplaats. Zijn kameraden zien hem nooit meer terug. Thomas’ lichaam wordt door een andere eenheid gevonden. Ze begraven hem op wat nu het voetbalveld van F.C. Passendale is. Nagenoeg 8.000 km van zijn geboorteplaats.

Vermist

Thomas is één van de nagenoeg 7.000 vermiste Canadezen op de Menenpoort. Tot op de dag van vandaag heeft hij geen gekend graf. Diens ‘begraafplaats’, aan het huidige voetbalveld van Passendale, mogen we overigens niet letterlijk nemen. Thomas’ graf kan verdwenen zijn tijdens het verdere verloop van de oorlog of zijn lichaam werd opgegraven, maar kon niet geïdentificeerd worden. Zonder gekend graf komt zijn naam op de Menenpoort te staan. Veel ‘vermiste’ militairen beschikken overigens over een graf, zonder dat ze geïdentificeerd werden.

De Commonwealth War Graves Commission schat dat ongeveer de helft van alle Commonwealth ‘vermisten’ in België begraven liggen op een CWGC begraafplaats. Op hun grafsteen lezen we ‘Known unto God’.

“ Het onderzoek, waarbij we o.m. de locatie van Thomas Runhams veldgraf bepaalden, is gebaseerd op gegevens uit de Commonwealth War Graves Registers en de Circumstances of Death Registers. Deze documenten bevatten coördinaten van de sterfteplaats of de initiële begraafplaats van Canadese militairen. De coördinaten zijn veeleer een benadering. De officier die de documenten destijds invulde, deed dit steeds aan de hand van een inschatting. Het zijn geen exacte metingen. Daarnaast kunnen er ook fouten gemaakt zijn bij het neer- of overschrijven van de gegevens. Thomas is een van de velen”, aldus Simon Augustyn, projectmedewerker Passchendaele Museum. Er werd een kleine plechtigheid op de plaats gehouden. (NVZ)