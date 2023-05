Canadees Jim Collez bezoekt in Beselare roots van zijn ouders: “Leven met collaborateurs kon niet”

Cel WO II zocht informatie over Marcel Collez en diens rol bij de crash van de Amerikaans B17 in 1944. Zijn zoon Jim Collez, die in Canada woont, reageerde op het verzoek en kwam op bezoek in Beselare.

“Voor een project gingen we met de Cel WO II enkele maanden geleden op zoek naar het verhaal rond een gecrashte Amerikaanse B17 en de rol van Marcel Collez in het onderdak verlenen aan de koepelschutter Sgt James Hiller”, aldus Mario Verhelle.

“We waren genoodzaakt op zoek te gaan naar informatie in Canada waar Marcel in 1947 heen getrokken is. Na een lange periode van wachten kregen we plots reactie van Jim Collez, zoon van Marcel. Die had wat info liggen en nog meer… er stond een reis gepland naar Europa waarbij een bezoek aan Beselare op het programma stond.”

Onderdak gegeven

Op 4 maart 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper neer in Zevekote. De bemanning had eerder het vliegtuig verlaten en kwam neer in de regio Wervik, Geluwe, Beselare. Koepelschutter James Hiller en piloot Julius Blake kwamen neer in Beselare. Hiller kwam neer aan het kruispunt Potteriestraat – Dadizelestraat en vervolgde zijn weg te voet richting Beselare. Zo kwam hij in contact met Marcel Collez, die toevallig per fiets voorbij kwam. Hij nam Hiller mee naar de woning van zijn zuster Julia Collez, een beetje verderop. Marcel was immers verzetsstrijder bij ‘Le Corbeau’, afdeling van het Geheim Leger.Blake, de piloot kwam neer in de omgeving van het Vijverbos en werd opgevangen door de familie Ostyn. Beide Amerikanen werden herenigd in de voormalige herberg ‘Au Beau Jardin’ en werden ‘s avonds opgehaald om hun ontsnappingsroute verder te zetten.

“Hij vond Beselare een heel pittoresk dorpje”

“Was het verraad of onvoorzichtigheid? De week erop werd Marcel door de geheime Feldspolzei opgepakt”, aldus Mario. “Via Ieper werd hij naar de gevangenis van Kortrijk gebracht. Deze werd op 26 maart gebombardeerd en Marcel kon ontsnappen en bleef ondergedoken in Komen tot na de Oorlog.”

Nieuw bestaan

In juni 1947 emigreerde Marcel samen met zijn vrouw Yonne Vanraes en hun dochter Noella naar Canada. “Hij kon niet overweg met het feit dat verzetsstrijders na de oorlog weer vredig moesten samenleven met collaborateurs. Dit zou de reden van zijn vertrek zijn”, zegt zoon Jim. Hij bouwde een nieuw bestaan op in Sanirna, Ontario. Hij werd er landbouwer en leverde groenten en vooral aardappelen aan winkels, restaurants en hotels in Grand Bend. Zijn vrouw Yvonne werkte in de ‘IGA’ winkel, ook in Grand Bend. Het gezin had twee kinderen Noëlle (1942 en overleden in 2020) en Jim die geboren is in 1950. Marcel overleed er in 2002 en zijn echtgenote in 2019.

Marcel Collez in Canada, rechts Noëlla Collez, links achter het stuur Jim Collez (gf)

Voor zijn bezoek aan Europa en Beselare was Jim vergezeld van zijn echtgenote Margaret (Marg), hun dochter Jennifer (Jen) en haar partner Greg Chamberlain. “Jim wilde graag zien waar zijn ouders en grootouders geleefd hebben. Alsook het traject dat zijn vader afgelegd had om James Hiller te kunnen laten onderduiken”, aldus Mario Verhelle. “Hij vond Beselare een heel pittoresk dorpje en was zeer blij dat hij de roots van zijn ouders en grootouders kon zien.”