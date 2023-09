Campuscafé De Villa aan Howest organiseert benefiet voor Zelfmoordlijn1813: “Twee Kortrijkse studenten stapten vorig jaar uit het leven”

Willem Bataillie (23), praeses van Centaura, organiseert vrijdagavond samen met andere studenten een benefiet voor Zelfmoordlijn1813. Vorig jaar stapten twee prominente figuren van Kortrijkse studentenclubs Den Ipsoc en Keberus onverwacht uit het leven. “We willen awareness creëren en met de donaties het platform ondersteunen.”

Van ‘Centauracafé’ naar campuscafé

Doctoraatstudent Willem Bataillie aan UGent campus Kortrijk werd ook dit jaar verkozen als praeses van Centaura. De studentenclub baat campuscafé De Villa uit in de Graaf Karel de Goedelaan, het pand is eigendom van Howest. “We zitten hier sinds februari 2021. Wij gebruiken de villa voor een symbolische 10 euro per jaar, nog zeker tot eind 2026. Het doet denken aan een soort ‘frathouse’, maar we proberen hier onze branding als ‘Centauracafé’ af te bouwen. Het is ook voor andere studenten, stafmedewerkers en zelfs mensen in de buurt. Iedereen is welkom in een familiale sfeer. Het personeel van de technische dienst komt hier bijvoorbeeld op donderdagnamiddag samen een Duvelke drinken. Het is ook een leuke locatie om docenten beter te leren kennen tijdens een afterwork.”

De Villa opgeknapt

Over de zomer werd heel wat opknapwerk uitgevoerd, vooral buiten. De tuin werd opgehoogd, er werd een keermuur geplaatst, nieuw gras gelegd en het terras met omheining werd uitgebreid. “We bouwden ook een mooie houten lounge en plaatsten hoge palen voor avondverlichting. Ons studentenschild hingen we op aan de schoorsteen. Een stalen plaat van 70 kilo, het was een serieus karwei voor toch wel vier personen.” Binnen kwam een nieuwe dj-booth en een pooltafel. “We willen dat De Villa past binnen het plaatje van de bruisende Howestcampus. De band loopt goed met nieuwe directeur Frederik D’hulster. Dat zal zijn vruchten nog afwerpen.”

“Feestjes beslaan slechts de helft van onze activiteiten”

Op de jaarkalender van Centaura staan inmiddels al 90 activiteiten gepland. “Feestjes beslaan slechts de helft van onze activiteiten. We zetten ook in op sport, cultuur, skill development met onder andere study coaching. In samenwerking met Stuvo (dienst studentenvoorzieningen) organiseren we ook talks rond alcoholgebruik, omgaan met stress, communicatie, grensoverschrijdend gedrag, enzovoort. Onze clubnaam staat niet per se op die activiteiten, we willen vooral de uitstraling van ‘Kortrijk studentenstad’ een boost geven.”

Benefietevenement voor Zelfmoordlijn1813

Op vrijdagavond, vanaf 17.30 uur, organiseren Willem en Jonas Bovijn samen met andere studenten een benefietevenement voor Zelfmoordlijn1813 in De Villa. “Vorig jaar verloren we twee opmerkelijke leden van verschillende studentenclubs, namelijk Den Ipsoc (de voormalige praeses) en een ander meisje van de studentenclub Keberus. Dat kwam heel onverwachts, het waren enorm toffe mensen. Enkele maanden geleden had mijn toenmalige vriendin het idee om een benefietavond te organiseren voor Zelfmoordlijn1813. Vooral postcorona vinden we het belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten en het taboe rond zelfmoord te doorbreken.”

Met de benefietavond willen de organiserende studenten geld inzamelen voor Zelfmoordlijn1813 en awareness creëren rond zelfdoding en omgaan met verlies. “We houden een barbecue à volonté, inclusief aperitief en er komen enkele professionals spreken van CAW, de Zelfmoordlijn1813 en studentenpsychologen van Stuvo. Bij de aankoop van een ticket (20 euro) is er ook de mogelijkheid om een extra donatie te doen.” Na de sprekers zal de coverband ‘10 Cent Stoatiegeld’ optreden, gevolgd door een feestje in het café.

“Met onze donaties willen we een officieel platform ondersteunen dat zich specifiek richt op dit vraagstuk. Wij, als studenten, beschikken niet over die professionele opleiding en expertise”

“We hopen op 100 mensen. Momenteel zitten we bijna aan een 50-tal inschrijvingen van zowel studenten als vrienden en familie. We willen 1.000 euro inzamelen. Vzw Kortrijk Studentenstad sponsorde alvast 200 euro. Met onze donaties willen we een officieel platform ondersteunen dat zich specifiek richt op dit vraagstuk. Wij, als studenten, beschikken niet over de professionele opleiding en expertise die nodig zijn om individuen te helpen in een één-op-één gesprek onder vrienden. We begrijpen dat er mensen zijn die meer dan alleen informele gesprekken nodig hebben. We hopen zo extra ondersteuning te bieden aan die doelgroep.”