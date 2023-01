Campagne tegen menstruatiearmoede van start in Diksmuide: “Willen de producten voor iedereen beschikbaar maken”

Op 26 januari werd in GO! Atheneum Diksmuide de campagne tegen menstruatiearmoede gestart, in samenwerking met Rebelle vzw, een vereniging die streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks leven.

“Het is zo dat voor veel mensen de menstruatieproducten veel te duur blijven en dat hierover een taboe hangt. Meisjes gaan daar bijvoorbeeld op school niet gemakkelijk over spreken, ze schamen zich hiervoor en net dat taboe willen we doorbreken. Door het inzamelen van menstruatiemateriaal en het verdelen in bijvoorbeeld de damestoiletten, willen we dit materiaal voor iedereen beschikbaar maken”, wijst Justine Hollevoet van Rebelle.

“Caritas Vlaanderen deed hiernaar onderzoek en kwam tot de vaststelling dat 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al eens te kampen had met menstruatiearmoede terwijl dat het cijfer oploopt tot bijna de helft, bij meisjes die al met materiële tekorten leven. Nog uit dat onderzoek kwam naar voor dat 5% van de meisjes thuis bleef van school net omdat ze geen menstruatieproducten hadden.”

Inzamelboxen

Rebelle vzw en GO!Atheneum Diksmuide slaan de handen in elkaar en lanceren een oproep om menstruatieproducten te doneren. “Het probleem van menstruatiearmoede stelt zich al langer dan vandaag, vandaar dat we vorig jaar ingestapt zijn in het project Goed Geregeld”, legt Auke Vanblaere, leerkracht zedenleer, uit. “Het is op die manier dat we menstruatieproducten gratis ter beschikking willen stellen door die in mandjes in de meisjestoiletten te plaatsen. Deze menstruatieproducten worden ingezameld op verschillende plaatsen. Hier in Diksmuide kan men deze producten doneren in de inzamelbox bij de Wereldwinkel, muziekclub 4 AD en in de Colruyt. Bij deze ook een oproep naar andere zaken die bereid zijn onze inzamelboxen te plaatsen en op die manier samen te werken.”

De inzamelboxen staan op de verschillende locaties vanaf 26 januari. (ACK)