Campagne regenboogbeleid loopt het hele jaar: “Want liefde is liefde, punt”

Met de campagne ‘Liefde is liefde’ stimuleert de gemeente iedere vorm van liefde. Naar aanleiding van IDAHOT Internationale Dagen tegen Holebi- en Transfobie zijn een aantal acties uitgewerkt waarmee de strijd tegen holebi- en transfobie een meer structureel karakter krijgt.

Wevelgem neemt al jaren deel aan IDAHOT. Dat maakt de gemeente zichtbaar in het straatbeeld: door de regenboogvlag uit te hangen en door elk jaar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het eerste kwam er in 2020 in Moorsele, het jaar daarop in Wevelgem, en vorig jaar in Gullegem. Dit jaar komt er geen nieuw zebrapad bij, maar is het zebrapad in Moorsele hersteld. Ook het zebrapad in Wevelgem, ter hoogte van het Kasteel Vanackere, wordt op korte termijn vernieuwd.

Liefdesbank

“Wij wensen nu het thema open te trekken om de gedachte van gelijkheid sterker te verankeren”, zegt schepen van Gelijke Kansen Bas Surmont. “Wij ondertekenden al het charter Regenboogbeleid en zetten die gedachte nu ook om in een breder actieplan. Liefde is overal, of het nu gaat om liefde voor je partner, familieleden, vrienden of voor je huisdieren…”

Eind mei wordt de campagne gepromoot, onder meer via sociale media. En opnieuw zal je ze ook kunnen zien in het straatbeeld. Een eerste aanzet vind je op een liefdesbank nabij Bib in het Park. Op die bank is een gulden plakkaatje aangebracht. De gemeente zoekt nog naar andere locaties.

We willen gelijkekansen- beleid breder trekken – Bas Surmont, schepen van Gelijke Kansen

“Daarnaast loopt de campagne ook het hele jaar door. Liefde, in alle mogelijke vormen, mag er op elk moment zijn. Want liefde is liefde, punt”, zegt schepen Surmont. “Zo komt de boodschap onder meer terug tijdens het huwelijk, waar getrouwde koppels een aandenken meekrijgen. En tijdens de valentijnsactie door het schenken van de huwelijksbomen.”

Genderdiversiteit

De gemeente denkt ook aan andere manieren om de boodschap uit te dragen. Via het kunstenbeleid bijvoorbeeld, of aan de hand van vormingen, lezingen en expo’s. “Met deze campagne willen we ons gelijkekansenbeleid breder trekken”, zegt de schepen. “We willen een voorbeeld zijn voor onze scholen, verenigingen en ondernemingen. We sturen een sterk signaal uit, met als boodschap ‘Liefde is liefde’. Enige vorm van discriminatie of intimidatie op het vlak van genderdiversiteit wordt in Wevelgem niet getolereerd. Niet thuis, niet op school, maar ook niet op straat of op het werk”.