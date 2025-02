Camp Lophem gul voor ’t Wit Huis Loppem

De organisatoren die afgelopen zomer Camp Lophem mogelijk maakten, overhandigden aan de bewoners van ’t Wit Huis Loppem (vzw De Kade) de cheque van 9.000 euro. Een gul bedrag waarin ook een subsidie van het lokaal bestuur Zedelgem steekt. Met de opbrengst van het vierdaags militair evenement in het Park van Loppem wordt een elektrische duofiets aangekocht, om de bewoners met een beperking meer op maat mobiel en ontspannend op weg te helpen. ’t Wit Huis biedt wonen en werken voor blinde en slechtziende personen met een meervoudige beperking. ‘Camp Lophem ‘40-’45’ plant ook komende zomer een nieuwe meerdaagse in het teken van WO II. Voor de editie 2025 van 15 tot en met 17 augustus slaan ze hun tenten op in Merkenveld, ten voordele van een nieuw educatief centrum voor jeugdverblijf Hopper. (HV/foto HV)