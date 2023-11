Camino-wandeling in Oostkamp ingehuldigd

Aan Nieuwvliet is er een wandelroute van 7,1 km die toegankelijk is voor gebruikers van rolstoelen en rollators. Op deze manier kunnen andersvaliden genieten van onbezorgd wandelplezier.

Vanuit de Andersvalidenraad kwam de vraag om in Oostkamp een wandelroute te voorzien voor andersvaliden zodat ook zij zonder zorgen in de natuur kunnen vertoeven. Andersvaliden zijn vaak genoodzaakt om zich te bewegen op een harde ondergrond. Daarbij botsen ze op straat of op het voetpad vaak op obstakels die de weg versperren of bemoeilijken. Het is voor hen niet evident om in alle vrijheid te genieten van de prachtige Oostkampse natuur. De wandelroutes in Oostkamp die langs bossen en velden gaan, zijn slechts deels rolstoelvriendelijk. De gemeente erkende de nood aan een wandelroute in de natuur, specifiek op maat van andersvaliden. Oostkamp nam contact op met vzw Camino, die de expertise heeft om rolstoeltoegankelijke wandelingen uit te werken. Natuurbeleving staat hierbij centraal. Dankzij de inzet van 2 leden die in Oostkamp wonen, kreeg zo’n wandeling vorm.

domein Erkegem

Er werd gekozen voor het mooie Nieuwenhovebos en Domein Erkegem. De route, aangepast aan de behoeften van wieltjesgebruikers, start en eindigt aan Ontmoetingshuis Nieuwvliet op het Lieven Gevaertplein 4. Gebruikers van rolstoelen en rollators, maar ook ouders met kinderwagens kunnen op deze bewegwijzerde wandelroute genieten van de mooie natuur rond onder andere het Nieuwenhovebos. De eerste wandelaars gingen op verkenning en gaven hun feedback. Op basis daarvan is de route licht aangepast. Zo is de lus in het bos verwijderd omdat er te veel boomwortels waren. Daardoor is de route nu iets korter, 7,1 km. Aan Ontmoetingshuis Nieuwvliet is het openbare toilet, uiteraard rolstoeltoegankelijk, open van 9 tot 23 uur. De route krijgt nu ook een officiële naam: de Camino-wandelroute. Dat verwijst naar de visie van vzw Camino: toegankelijke wandelingen uitbouwen met focus op natuurbeleving en momenten van verbinding. Aan de voorgevel van Nieuwvliet staat het startbord van de wandeling. (GST)