Camille, Mathilde en Emma debuteren bij ’t Stoans Stiksje: “Het toneel leeft nog in Staden”

Toneelvereniging ’t Stoans Stiksje plant in februari zes voorstellingen van de komedie ‘Vier op een rij’. De toneelgroep kan daarbij voor het eerst rekenen op de hulp van drie jongedames. Mathilde Vermeersch en Camille Gryspeerdt staan voor het eerst op de planken, terwijl Emma Desnoeck hen zal bijstaan als souffleur.

Emma Desnoeck (24), Camille Gryspeerdt (24) en Mathilde Vermeersch (25) zaten vroeger samen in de leiding van meisjeschiro ’t Piegoetje. “Vorig jaar zag ik een voorstelling van ’t Stoans Stiksje”, vertelt Emma. “Nadien werden er blaadjes verspreid waarop je je naam en gegevens kan invullen als je bij de groep wil komen. Ik heb toen de naam van Mathilde en ook die van Camille ingevuld. Uiteindelijk zijn we alle drie bij ’t Stoans Stiksje beland.”

“Emma vertelde me dat ze mijn naam had ingevuld”, pikt Camille in. “Ik had niet verwacht dat ik zo vlug op de planken zou staan.” Ook Mathilde – die ons wegens ziekte niet te woord kon staan – kreeg meteen een rol toebedeeld. Emma wordt dan weer souffleuse en zal haar vriendinnen bijstaan als ze hun tekst even kwijt zijn. “Ik heb nogal wat avond- en weekendwerk en wil het om die reden eerst als souffleur proberen”, vertelt Emma. ” Later probeer ik het misschien ook wel als actrice. We zien wel.”

uitdaging

Camille en Mathilde kregen meteen een behoorlijk grote rol. “Mathilde heeft eigenlijk de grootste rol wat de dames betreft”, weet Camille. “Bij de Chiro speelden we ook geregeld toneel, dat vonden we toen al heel tof.”

“Tot nog toe valt het hier ook heel goed mee”, vertelt Camille. “We vonden het direct een heel fijne bende. Nogal wat leden van ’t Stoans Stiksje maakten vroeger deel uit van de Chiro en ook een aantal ouders van oud-Chiroleden zijn lid. De drempel was daardoor meteen een stuk minder hoog.” “Nu we uit de Chiro zijn, is dit eigenlijk een nieuwe uitdaging”, gaat Emma verder. “We hebben een nieuwe hobby en we zien wel wat het wordt.”

Camille zegt geen last te hebben van plankenkoorts. “Stress heb ik voorlopig nog niet”, klinkt het. “Misschien ben ik vlak voor de voorstelling wel nerveus. Ik ben sowieso een stresskip.”

Geen tekort

“We zijn uiteraard heel blij met onze nieuwe aanwinsten”, zegt bestuurslid Anne-Mie Lapeire (58). “We hebben zeker geen tekort aan spelende leden en beschikken ook over een reserve aan acteurs. Het valt ook goed mee om nieuwe leden en spelende leden te rekruteren, al zouden we nog wat extra jonge mannen kunnen gebruiken. Ieder jaar delen we na de voorstellingen blaadjes uit om lid te worden van ’t Stoans Stiksje. De respons daarop is altijd verrassend goed. Elk jaar zijn er wel mensen die zich inschrijven. Het toneel leeft nog in Staden.”

Gevangenis

Dit jaar voert de vereniging de komedie Vier op een rij op. “Het stuk speelt zich af in een gevangenis. De gedetineerden voeren een toneelstuk op, maar eigenlijk is dat een dekmantel om iemand te laten ontsnappen. Er loopt evenwel van alles fout en dat leidt tot dolkomische toestanden.” Vier op een rij wordt opgevoerd in het SWOK in de Ooststraat op vrijdag 2, zaterdag 3, donderdag 8 en vrijdag 9 februari, telkens om 20 uur. Op zondag 4 februari is er om 10 uur een aperitiefvoorstelling waarbij ook een frituur aanwezig is. Op zaterdag 10 februari staat er om 20 uur dan weer een special edition gepland. Toeschouwers kunnen daarbij na de voorstelling genieten van een hapje en een drankje. De opbrengst van de voorstellingen gaat zoals steeds naar een nog nader te bepalen lokaal goed doel en naar Mbalo Cisse, een Senegalese jongen die ’t Stoans Stiksje via Foster Parents steunt.