Camille Bruneel en Georgette Naert zijn 65 jaar getrouwd: Het begon met een plastron

Camille Bruneel en Georgette Naert uit de Blikstraat in Langemark, de ouders van charmezanger Paul Bruna, hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. “’t Was liefde op het eerste gezicht, want Georgette kan nog altijd vertellen over zijn mooie plastron.”

Georgette Naert werd geboren op 9 december 1937 in Langemark, in een gezin met twee kinderen. “Na de lagere school leerde ik naaien in de Heilige Familie in Ieper. Tot aan ons huwelijk hielp ik in vaders kleermakerszaak in de Korte Ieperstraat”, blikt Georgette terug.

Camille werd geboren op 20 november 1934 op de Kippe in Merkem, ook in een gezin met twee kinderen. “Zeg maar Kamiel, op zijn Vlaams”, knipoogt hij. “Vader was gemeentearbeider en moeder huishoudster. Na de broederschool volgde ik aan het VTI in Ieper de richting metaal. Op mijn zeventiende ben ik beginnen werken, bij de firma Mol in Sleihage. Ik startte als lasser, werd dan mecanicien in de garage en eindigde mijn carrière als hoofd van de afdeling revisie van de motoren. Toen ik 55 was, ben ik met brugpensioen gegaan.”

Als hobby verzamelt Kamiel doodsprentjes en champagnecapsules. Georgette schildert – “Dat heb ik op mezelf geleerd”, zegt ze. Samen gaan ze graag naar optredens van hun zoon. “Nu corona mildert, soms drie keer per week.”

Hij waagde verlegen zijn kans op de dansvloer

Georgette en Camille leerden elkaar kennen toen zij pas veertien was. “Dat gebeurde tijdens de kermis van de Koperstraat, in de danstent van De Frontduif”, vertelde burgemeester Dominique Cool tijdens de huldiging. “Alle jonge gasten wilden een keer met Georgette dansen. Velen kwamen ook naar de winkel, en Georgette kon niet op haar stoel blijven plakken. Kamiel waagde verlegen zijn kans – en ze zijn toertjes blijven draaien op de dansvloer. ’t Was liefde op het eerste gezicht, want Georgette kan nog altijd vertellen over zijn mooie plastron.”

Camille en Georgette trouwden op 9 februari 1957, in Langemark. “Na de trouwmis was er een feest in het café van Hector Ouvrein, op het Marktplein. En Leon Hebben en Eddy Platteeuw zorgden voor de muziek”, vertellen ze.

Goede tijden

Het koppel had bouwplannen in de Korte Ieperstraat. Hun stukje bouwgrond werd echter onteigend door de komst van de gemeenschapsschool. Uiteindelijk vonden ze later hun vaste stek in de Blikstraat. “Daar baatte ik een winkel van voedingswaren en textiel uit”, zegt Georgette. “Het waren goede tijden, en nieuwe jonge gezinnen kwamen in de wijk wonen. Met de opkomst van de grote winkels en toen Paul het huis uitging, zijn we gestopt.” (PC)