Camille (23) verkoopt pralines om labrador Rocky te helpen

Snoepen terwijl je een schattige labrador helpt? Dat is het hartverwarmende concept dat Camille Leroy (23) uit Komen-Waasten uit de grond heeft gestampt. Samen met een lokale chocolatier werft ze fondsen zodat Rocky de labrador aan de heupen kan worden geopereerd.

Pralines en een hond uit het asiel. Het is een link die misschien niet alledaags is maar voor Camille is het een heuse missie geworden. De studente Human Resources aan de universiteit van Rijsel ging op zoek naar een thema voor haar master en kwam zo bij het dierenasiel van Komen-Waasten terecht. “Heel wat van mijn klasgenoten kiezen bijna standaard voor projecten in de wereld van muzikale of sportieve evenementen maar ik kwam al erg snel bij het asiel terecht. Ik herinner me nog, toen ik klein was, dat ik er regelmatig op bezoek ging en dat is me altijd bijgebleven. Voor mij was het belangrijk om mijn masterproef aan een goed doel te koppelen en het Komense dierenasiel had wel oren naar mijn verhaal.”

Dringende operatie

Al snel werd duidelijk dat zowel het asiel als de studente op dezelfde golflengte zaten. “Ik maakte er kennis met Rocky, een tweejarige labrador die een dringende operatie aan de heupen nodig heeft. Aan die operatie hangt echter een stevig prijskaartje vast van meer dan 1.200 euro! Meer dan voldoende redenen dus voor mij om me extra hard te gaan inzetten.”

Een helpende hand vond Camille in het Komense gehucht Le Bizet, waar chocolaterie l’Artisan haar een samenwerking aanbood. “Ik hou van honden en toen Camille me het verhaal van Rocky vertelde was ik meteen verkocht”, klinkt het bij Anne-Sophie Turpin. De uitbaatster van de chocolaterie zette dan ook meteen haar schouders onder het project. “We verkopen doosjes met pralines aan een prijs van 10 euro en per verkocht doosje gaat 4 euro rechtstreeks naar het project. We hopen van hiermee alleen al 600 euro te kunnen verzamelen, zodat minstens de helft van de operatiekost wordt gedekt.”