Cambio neemt 20ste deelauto in gebruik

In 2009 ging Cambio Autodelen van start in Oostende met enkele tientallen gebruikers. 14 jaar en honderden gebruikers later neemt cambio de 20ste deelauto in de stad in gebruik.

Ondertussen is cambio actief in meer dan 65 Vlaamse steden en gemeenten. Zo’n 34.000 Vlamingen, waaronder zo’n 770 mensen in Oostende, maken ondertussen gebruik van dit autodeelsysteem. Cambio breidde doorheen de jaren niet alleen sterk uit, maar evolueerde ook verder om de overstap van een eigen wagen naar een gedeelde wagen zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast groeit het elektrisch aanbod, waardoor cambio elektrisch rijden heel toegankelijk maakt. Geert Gisquière, directeur Cambio Vlaanderen: “Een eigen auto kost geld, ook als hij stilstaat. Met cambio betaal je enkel voor je auto als je die nodig hebt. Rij je minder dan 11.000 km per jaar? Dan bespaar je al gauw honderden tot duizenden euro’s per jaar. Eén cambiowagen vervangt zo’n 13 privéwagens.” (HH/Wébé)