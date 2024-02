Calypso Performance Ensemble uit Zwevegem wil scoren op Winterguard

De Colorguard van het Zwevegemse Calypso Performance Ensemble is zo goed als klaar met de voorbereidingen voor Winterguard, een internationale showwedstrijd in Nederland.

De groep Colorguard, de mensen die met vlaggen en andere attributen het visuele aspect van de optredens van de showband verzorgen, is al geruime tijd aan het trainen voor deelname aan Winterguard. “Dit is een competitie tussen diverse groepen uit binnen- en buitenland. De wedstrijden vinden allemaal plaats in Nederland. Wij doen mee aan deze in Wijchen op 10 februari, in Almere op 24 februari en aan de finale op 23 maart in Eindhoven”, vertelt Evy Vankeirsbilck die samen met Alaya Voet en Sharon Moreel deel uitmaakt van het designteam.

Het gegeven van Winterguard is de jongeren van Calypso niet vreemd. “In 2020 namen we ook deel met Snowwhite’s Dream. We scoorden er vrij goed, maar een bekroning kwam er niet omdat door corona de finale werd afgelast.”

Verhaal vertellen

Bedoeling van Winterguard is dat de showgroep in een vijftal minuten een verhaal vertelt, ondersteund door opgenomen muziek. Muzikanten komen er dus niet aan te pas. Het geheel wordt gekeurd door een aantal internationale juryleden die op alle details letten. In totaal mag je slechts een achttal minuten op het ‘veld’ staan.

De show die Calypso zal brengen is ‘Stranded’. “Het gaat over een groep mensen die na een schipbreuk aanspoelt op een verlaten eiland, zoekend en hopeloos. Door de dreiging van een inheemse stam, moeten ze zich verenigen en voelen ze dat ze sterker staan als team om te overleven. Uiteindelijk komen ze er sterker uit en overleven ze op het eiland”, aldus Evy.

Lang applaus

De show is zo goed als klaar en oogt vrij spectaculair. Na de lange repetitieperiode werd een try-out georganiseerd waarop heel wat geïnteresseerden aanwezig waren. Het langdurig applaus doet vermoeden dat de Zwevegemse groep best wel zal opvallen in Nederland.