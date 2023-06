Cakerecordpoging Hillekermis levert mooi bedrag op voor goed doel

De Hille in Zwevezele heeft er een geslaagd feestweekend op zitten. Niet alleen was er op zaterdag een vlekkeloze editie van metalfestival Hillrock, op zondag was er ook de officieuze reuzencakerecordpoging van bakker Danny Steenhuyse. Daarbij werden stukjes van een enorme appelcake verkocht voor het goede doel. Volgens Danny zal het stuntje ongeveer 5.000 euro opleveren.

Danny had in totaal drie grote bakvormen gevuld, goed voor liefst 12 vierkante meter cake. “Lang niet alle cake was op, maar zondag hadden we toch 500 bezoekers, terwijl er ook heel wat mensen een stukje zijn komen afhalen”, zegt de gepensioneerde bakker tevreden. “Jammer dat het iets té warm was zondag, want sommige mensen zijn door de hitte thuis gebleven, maar we hebben toch een kleine 2.000 stukjes cake verkocht, terwijl we ook enkele mooie financiële bijdragen kregen. Daar ben ik dankbaar voor.”

Afscheid

Het stuntje vormde meteen ook het afscheid van Danny (62). “25 jaar al ben ik bij de Hillefisters, waarvan 23 jaar als voorzitter. De tijd is rijp om plaats te ruimen voor de jongere generatie. Maar ik wou graag in schoonheid eindigen en daar ben ik in geslaagd ook. Het precieze bedrag dat de cakeverkoop opbracht weet ik nog niet, maar ik schat dat we toch rond de 5.000 euro gaan kunnen schenken aan de Zelfmoordlijn.”