Cafetaria gesloten en geen eten of drank meer toegelaten op site de Groene Meersen in Zedelgem door rattenplaag

De gemeente Zedelgem doet er momenteel alles aan om een rattenplaag op de vrijetijdssite de Groene Meersen te bestrijden. Volgens het bestuur is de plaag het gevolg van de grote wateroverlast de voorbije december. Er werd een aanpak uitgestippeld om de ratten te bestrijden, daardoor mag er tot begin januari 2024 geen drank en voeding meer genuttigd worden op de site en moet de cafetaria haar deuren sluiten.

Sinds kort kampt de gemeente Zedelgem met een rattenplaag op de vrijetijdssite de Groene meersen, waar zich het gemeentelijke sport- en jeugdcomplex, de bibliotheek en een cafetaria bevinden. “Deze rattenplaag is een gevolg van de grote wateroverlast de voorbije periode. Daarom hebben we meteen beroep gedaan op een expert, die ter plaatse kwam voor een analyse van de situatie en om ons advies te geven”, laat het gemeentebestuur weten.

Bestrijden van de plaag

Op de zitting dinsdagavond werden er beslist over de effectieve aanpak om de rattenplaag te bestrijden. Dat gaat zowel over het verdelgen, opruimen en ontsmetten van de site, maar er is ook sprake van een aantal structurele maatregelen en facilitaire werken. Het bestuur stelde daarvoor een externe firma aan en die startte met de werkzaamheden, die wellicht enkele weken zullen duren.

Geen eten of drank meer op de site

Het bestuurd besliste ook dat er ondertussen geen drank of voeding meer mag genuttigd worden op de vrijetijdssite. En dat zeker tot en met begin januari 2024. Dat wil zeggen dat de cafetaria haar deuren tijdelijk moet sluiten en dat er geen activiteiten met catering of drank mogen doorgaan.

“We hechten heel veel belang aan de openbare hygiëne en gezondheid van onze inwoners. Wie er al activiteiten had geboekt, zullen we op de hoogte brengen en samen met hen naar een oplossing zoeken op andere gemeentelijke locaties. Wie zijn activiteit niet meer wil laten doorgaan, zal natuurlijk de reeds betaalde huur van de zaal terugbetaald krijgen. De situatie zal van dichtbij opgevolgd en geëvalueerd worden”, besluit het gemeentebestuur.