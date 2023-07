Cafés moeten dicht om 5 uur tijdens Tieltse Feesten

Voor het eerst wordt er met een sluitingsuur gewerkt voor de bars en cafés tijdens de Europafeesten. Op vrijdag en zaterdag kan gefeest worden tot 5 uur ‘s morgens, op zondag tot 1 uur ‘s nachts.

“Soms zien we dat feestvierders tot ‘s morgens vroeg blijven hangen op café, om dan rechtstreeks ergens anders te gaan ontbijten of naar een aperitiefconcert te trekken”, zegt schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Telt). “Dat levert soms wat minder fraaie taferelen op en daarom hebben we, in samenspraak met de horeca, beslist om een kleine ‘cooldown’ van een uurtje of drie in te lassen. Zo geven we de mensen kans om wat te slapen en kunnen uitbaters van de bars en cafés bovendien ook beter opruimen.” (SV)