Cafégroep wint anderhalf miljoen euro met de Lotto, elke deelnemer gaat met 50.000 euro naar huis

Geen 142 miljoen euro zoals in Olmen, maar toch een aardig bedrag: 30 Harelbekenaren winnen samen anderhalf miljoen euro met de Lotto. Zij mogen binnenkort elk 50.460 euro op hun bankrekening verwachten. De groep speelt al een tweetal jaar elke week samen in de krantenwinkel ‘t Courantje in Harelbeke.

De 30 gelukkigen kennen elkaar voornamelijk van het vrijetijdsleven, de meeste zijn vaste klant bij café Duc De Brabant. Ook Severine Noppe, zaakvoerster van het café naast de Sint-Salvatorkerk, deelt mee in de winst. Elke week leggen de deelnemers 5,85 euro in de pot om mee te spelen met de lotto, meestal met dezelfde cijfers. Na twee jaar hebben ze eindelijk prijs.

Appeltje voor de dorst

“Ik geloofde het eerst niet, toen we zaterdagnacht het nieuws kregen”, reageert Severine. “De kans is natuurlijk klein dat je ooit eens echt wint. Vorige maand besloten we onze tweede zaak op te doeken om volledig te kunnen focussen op het café. Die 50.000 euro zal zeker van pas komen om enkele klusjes uit te voeren en bepaalde investeringen te doen. Maar bovenal komt het goed van pas om de rekeningen te betalen, iets wat niet altijd even eenvoudig is in deze crisistijden. Dat is trouwens wat de meeste mensen zullen doen met het geld, heb ik al opgevangen. Opknappingswerken thuis en eventueel een reisjes plannen, de rest zal opzij gezet worden als appeltje voor de dorst.”

Het geld wordt maandag op de rekening van de uitbater van ‘t Courantje gestort, hij zorgt ervoor dat alle winnaars hun deel krijgen. De winst is belastingvrij.