Café Winket in Brugge: broedplek voor ontmoeting naast de gevangenis

Op 23 april opent Café Winket zijn deuren naast de Brugse gevangenis. Café Winket wordt vier weken lang een broedplek voor cultuur, debat, ontmoeting. Met als rode draad een hartverwarmend onthaal voor bezoekers aan gedetineerden.

Café Winket krijgt onderdak in De Belgiek, een mobiele cultuurzaal. Het project sluit af op 20 mei met een muzikale omwandeling van de gevangenis, begeleid door de Brugse band Ambrazar.

Warm onthaal

“Tijdens Café Winket verzorgen we in de eerste plaats een warm onthaal voor de naastbestaanden – de zonen, dochters, vaders, moeders, partners – die hun geliefden komen bezoeken in de gevangenis”, vertelt mede-initiatiefnemer Olivier Forges van Pax Christi.

“We zullen hen ontvangen met een warme koffie, een luisterend oor en een kort ontspannend moment, zoals een mini-massage, een soloconcertje, een plaatsje op de ‘Bankcontact’ of een bezoekje aan de Digidokter.”

Vergeten groep

Naastbestaanden zijn volgesn Pax Christi een vergeten groep die zowel sociale, psychologische als financiële, gevolgen dragen van de gevangenisstraf die hun familielid of vriend kreeg. “Op bezoek gaan is geen evidente zaak. Velen zijn uren onderweg”, vervolgt Olivier Forges.

“Bovendien moeten ze ruim een uur voor het bezoek verplicht aanwezig zijn aan de poort van de gevangenis. Eénmaal binnen kruipen de vele veiligheidschecks en camera’s onder hun vel. “Je voelt je ook een gevangene”, horen we vaak klinken. Café Winket wil een warm alternatief aanbieden en een ‘exemplarisch’ onthaal organiseren voor hen.

Buurtbewoners

Café Winket is er voor iedereen: de buurtbewoners, het personeel van de gevangenis, het brede publiek. “We voorzien een gevarieerd aanbod, met film, debat, muziek, tentoonstelling, theater en circus. Doorheen dit aanbod willen we ook de stem en de problematiek van de naastbestaande doen klinken”, zegt Griet Provoost van avansa regio Brugge.

“Op woensdagavonden openen we de debatten en draaien we documentaires. Op vrijdagavond 6 mei kiezen we voor infotainment waar we uitkijken naar een andere vorm van detentie en straf. Op zaterdag 30 april en 14 mei voorzien we theater en circus voor het hele gezin. Met ook doorlopende activiteiten zoals de tentoonstelling ‘Imaginaire Pelgrimstocht’.”

Vrije burgers

Van belang is ook de brug naar de gedetineerden zelf. Een groepje ‘vrije burgers’ nemen in de gevangenis deel aan een gespreksperformance met enkele gedetineerden o.l.v. Peter Aers. “We lezen teksten binnen en buiten en delen onze ervaringen, de gevangenen maken de bierviltjes voor Café Winket en bakken koekjes voor bij de koffie… Zo reiken we de hand over de gevangenismuren heen, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten”, aldus Griet Provoost

Praktisch

Café Winket vindt plaats van 23 april tot 20 mei op het grasplein naast de ingang van de gevangenis in de Lege Weg 200 in Sint-andries, in en rond De Belgiek. Het is een initiatief van acht partners: Pax Christi Vlaanderen, Avansa regio Brugge, Avansa Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Brugge Plus, Thuisfront, De Rode Antraciet, De Huizen vzw en Without Walls. Met de steun van Stad Brugge, de Koning Boudewijnstichting en het project Dialoog (www.dialoogherstel.org) Het project werd geselecteerd binnen de Warmste Week.

Info: www.cafewinket.be