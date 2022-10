Café Vitesse uit Veldegem start wielergroep Pulleton Vitesse

Café Vitesse, de Veldegemse fietszaak van de broers Claeys, heeft er met Pulleton Vitesse een levendige aanwinst bij. Iedere fietsliefhebber kan zich aansluiten bij de club om op eigen tempo de benen los te rijden. De wielergroep wil vanaf het voorjaar een toegankelijke club worden.

‘Beste vrienden van het velootje’, opent de nieuwsbrief van Pulleton Vitesse. De ludieke toon zet de sfeer die de vzw wil brengen voor de leden. De naam is een woordspeling van ‘pulle’, West-Vlaams voor ‘bidon’, en ‘peloton.’ Boven de bar van Café Vitesse, waar de fietsclub zijn thuisbasis zal hebben, prijkt een koerstruitje van de roemrijke Flandria-wielerploeg van de grootvader van de broers Claeys. Enkele bevlogen fietsliefhebbers die de jonge fietszaak genegen zijn, smeedden een bestuur, en houden het op een vrijetijdsclub voor wie er op zondagmorgen per koersfiets of mountainbike in groep wil opuit trekken.

“Pulleton Vitesse willen we los zien van de zaak. Het moet echt een club worden die voor iedereen toegankelijk wordt, of je nu veel of weinig conditie hebt. We zullen daarvoor onze rijders in drie groepen indelen volgens de gemiddelde snelheid”, benadrukt Alexander Claeys.

Begin oktober telde het bestuur al een 30-tal inschrijvingen om officieel vanaf volgend voorjaar in gelijke wielertenue van start te gaan. Vanaf begin maart tot eind september zal het voor de Pulleton-rijders vanaf acht uur verzamelen geblazen zijn aan de parking van Café Vitesse, om er tegen het middaguur weeraan te komen en na te kaarten. De ritten worden volgens het weer en vooral de windrichting uitgestippeld.

Fietsbeleving

Omdat er beslist vraag naar is, komt er een groep voor elektrisch aangedreven fietsen die ondersteunen tot 25 km/u. Voor die e-bike-ritten is het bestuur nog op zoek naar iemand die er graag het voortouw wil in nemen. Er wordt ook gedacht aan een damesploeg, net als aan enkele ritten op zaterdag, en/of een vaste dag middenin de week. Een voldoende ruim publiek aanspreken, is het doel. Intussen rijdt Pulleton Vitesse zich in de kijker op sociale media-pagina’s (Facebook en Instagram), met nieuwsbrieven en een website, en misschien nog het meest door mond-tot-mondreclame.

Ook evenementen

Voor wie zich dit jaar inschrijft, is het lidgeld goedkoper dan vanaf 1 januari. Lidmaatschap omvat een Pulleton Vitesse-trui, een drankkaart en een ongevallenverzekering. “In de wintermaanden zullen eerder de mountainbikes van stal gehaald worden. Naast de zondagsritten zal er op onze kalender ook plaats zijn voor evenementen, om onder meer het seizoen te openen en af te sluiten, en een uitstappen op verplaatsing naar bijvoorbeeld Noord-Frankrijk. Wie weet, zit er zelfs een koers in Veldegem in”, zeggen Alexander en bestuurslid Henk Dhaeze. “Maar onze vaste stek blijft Café Vitesse. We staan zeker open voor inspraak van onze leden. Zij zullen Pulleton Vitesse maken en beleven.”

Info: www.pulletonvitesse.be