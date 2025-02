Café-takeover door schepen brengt 1.197 euro op voor woonproject van VTI Oostende: “Willen nog meer jongeren een veilige plek bieden”

Wat begon als een grap aan de toog, groeide uit tot een succesvolle benefietavond. Charlotte Verkeyn, schepen in Oostende, trok op vrijdag 17 januari haar barvrouwenoutfit aan en nam de tap over in café De Pelikaan. De opbrengst? Maar liefst 1.197,78 euro voor vzw Tussen(h)us, een sociaal project van VTI Oostende dat kwetsbare jongeren ondersteunt.

Charlotte Verkeyn (N-VA) had al eerder een benefietactie op poten gezet en wilde deze keer iets nieuws proberen. “Op een avond na het werk zei ik al lachend tegen Domien van De Pelikaan dat ik ook wel eens een tap-takeover zou willen doen. Hij reageerde meteen enthousiast: ‘Waarom niet?’ En zo is het idee gegroeid”, vertelt de schepen enthousiast.

Zo gezegd, zo gedaan. Er werd op 17 januari een café-takeover georganiseerd in De Pelikaan. De avond was een groot succes. “We hebben een pot op de toog gezet, en iedereen die een fooi wilde geven, kon dat in de pot steken. We startten om 19 uur en tegen 22 uur hadden we een heel mooie som verzameld. De sfeer was geweldig, en De Pelikaan was tevreden, want er was ook extra volk. Ik wilde sowieso de kaap van 1.000 euro halen, dus ik ben heel blij met het eindresultaat!”

De opbrengst van de café-takeover gaat integraal naar vzw Tussen(h)us, een initiatief van welzijn, onderwijs en CAW Oostende in samenwerking met het VTI Oostende. Het project biedt een tijdelijke thuis aan jongeren die even geen andere opvangmogelijkheden hebben. Dit gebeurt in wooncontainers die door leerlingen van het VTI zelf worden opgebouwd en ingericht. De officiële overhandiging van de cheque vond woensdag plaats bij de container aan het VTI Oostende. “De nood bij sommige jongeren is heel groot. Het is de bedoeling dat dit project blijft groeien, zodat we nog meer jongeren een veilige plek kunnen bieden”, vertelt schepen Verkeyn.

Nick Vandeput, een van de drijvende krachten achter het project, is enthousiast: “We krijgen locaties via Woonsprong en zullen nog twee extra containers kunnen plaatsen. De keuken wordt op school gemaakt, de lassers zorgen voor de deuren, en de elektriciteit wordt deze week nog gelegd. We hadden ingeschat dat het ongeveer een jaar zou duren om zo’n container klaar te krijgen, wat realistisch is voor onze leerlingen. Dit is echt een project door leerlingen, voor leerlingen.”

Tijdens de overhandiging waren tevens enkele leerlingen aanwezig die meewerken aan het project, zoals Nathan (19), Kenji (19) en Kigoma (18). Ook Yvo Borry, leraar hout in het zevende jaar, is trots op het werk van zijn studenten.

Meer dan een dak boven het hoofd

Het project groeit en krijgt steeds meer steun. “We werken samen met Shelter en krijgen sponsoring van Daikin en de Koning Boudewijnstichting. Dankzij initiatieven zoals deze gift van schepen Verkeyn kunnen we blijven bouwen aan de toekomst. We leggen ook de link met het bedrijfsleven, wat de samenwerking tussen scholen en bedrijven versterkt. En niet te vergeten: ook burgers kunnen hun steentje bijdragen”, duidt Nick.

Dankzij een spontane opmerking, een paar uur tappen en een warmhartige gemeenschap, krijgt vzw Tussen(h)us dus een stevige financiële duw in de rug. Een mooi voorbeeld van Oostendenaars die samen het verschil maken.