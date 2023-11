Café ’t Pleintje organiseert tweede editie kerstmarkt

Café ’t Pleintje aan de Koningin Fabiolastraat houdt op zaterdag 16 december in de straat en de onmiddellijke omgeving een tweede kerstmarkt. Organisator en kroegbaas Sven Audenaerde en zijn team hopen op een even grote respons als bij de eerste versie in 2022.

Sven, een geboren Lokenaar, en zijn echtgenote Nelly Hostyn wonen ondertussen twintig jaar in Gullegem en baten er een knus en goed beklant cafeetje uit. Het was daar, tussen pot en pint, dat de idee voor een eigen kerstmarkt ontstond. “Gullegem had een kleine kerstmarkt aan de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele, maar die ging door de corona-epidemie ter ziele”, vertelt hij. “Enkele klanten vroegen waarom wij het aan ’t Pleintje niet konden proberen. De zaak trekt door haar ligging het jaar door volk.”

Corona

Sven: “Dus lieten wij affiches drukken, schreven zich steeds meer kraampjes in en kregen wij zonder al te veel problemen ook de nodige goedkeuringen.”

Toen echter kwam corona de kop opsteken en kregen de initiatiefnemers plots zodanig veel regeltjes opgelegd dat het allemaal niet meer haalbaar was. Dus werd de kerstmarkt uitgesteld. In de hoop dat 2022 beterschap zou brengen.

“Wij hoopten op een kraam of tien, bemand door verenigingen die na de coronabeperkingen de clubkas weer wat wilden aandikken”, legt Sven uit. “Ons bescheiden initiatief lokte uiteindelijk 52 deelnemers: verenigingen, handelaars en goede doelen en zowel met food- als non-foodproducten. Het ijzige maar droge weer zorgde ook voor een massale opkomst van bezoekers. “Er zijn er hier een paar duizend gepasseerd.”

Inschrijvingen

Voor de tweede versie hopen de initiatiefnemers op een even goed en mogelijk nog beter resultaat. Deelnemers betalen 40 euro standgeld. Er zijn nu al bijna vijftig inschrijvingen. Tussen de kramen door zijn er optredens door dansschool Topform en partycoverband C’est Party. Voor de kids zijn er springkastelen, is er kindergrime en komt de Kerstman langs. De markt loopt van 16 uur tot middernacht. Standhouders kunnen nog inschrijven via Facebook of aan de toog van het café. (AV)