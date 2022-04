Café ’T Oud Gemeentehuis en Fred’s Barbershop officieel geopend in Deerlijk

Op de hoek van het Kerkplein en de Harelbekestraat in het centrum van Deerlijk openden café ’T Oud Gemeentehuis en Fred’s Barbershop officieel de deuren. Burgemeester Claude Croes liet zich eerst scheren en knippen om daarna het glas te heffen op de nieuwe zaak in Deerlijk.

“Het is onze bedoeling om in café ’T Oud Gemeentehuis mensen samen te brengen in de authentieke sfeer van de bruine kroeg”, verduidelijken Arthur Dewaele en Céderic Molly, die samen het café runnen.

Authentiek en volks

“We willen een gezellige en ongedwongen sfeer creëren. Iedereen moet zich hier welkom voelen om een pint te komen pakken en een babbeltje te slaan met vrienden of kennissen. Het authentieke en volkse karakter voeren we hoog in het vaandel.”

Op de eerste verdieping hebben de initiatiefnemers een Hidden Town Hall ingericht, een polyvalente ruimte die ze verhuren volledig op maat van de klant.

Barberschop

Daar vindt ook Fred’s Barbershop van Frederic Dupont, die vroeger actief was in Beveren-Leie, een onderkomen. Café ’T Oud Gemeentehuis is 7 op 7 open: tijdens de weekdagen vanaf 15 uur en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur. (DRD)