Café Sultan in Wervik start met dartsclub DC Sultan

Binnenkort – als het weer mag – kan je in Café Sultan in Wervik niet enkel iets drinken, maar kan je er ook darten. Cafébaas Tuur Leroy opende in dezelfde ruimte als het café een gloednieuwe dartsclub DC Sultan.

Tuur Leroy baat al vier jaar lang Café Sultan uit. “Na al die jaren wou ik eens iets nieuws proberen. Ik kijk graag naar darts op tv en ik speel het ook zelf regelmatig met mijn broer Bert, die vaak ook meehelpt in het café. De sport is heel populair en is geschikt voor jong en oud. Het is een leuke ontspanning voor na je werk.”

“Ik kreeg meermaals de vraag van mijn klanten om een dartsclub op te richten. Het zou stom geweest zijn om er niets mee te doen. Mijn broer en ik kwamen op het idee om een dartsclub te beginnen, maar het was vooral Bert die dit graag wou. Hij is nog meer in de ban van darts dan ik ben”, lacht Tuur. De club krijgt de naam DC Sultan: een simpele afkorting van Dartsclub Sultan.

Twee dartborden

De dartsclub beschikt over twee dartborden. “Het linkerbord is alleen voor de leden zelf en is uitgerust met muurbescherming en verlichting. Zo kunnen de leden ook spelen als het donker is. Het andere dartbord mag ook door niet-leden gebruikt worden. De club beschikt over pijltjes die iedereen mag gebruiken, maar de ‘echte darters’ zullen wel hun eigen pijlen meenemen”, lacht Tuur.

Café Sultan beschikt niet alleen over een caféruimte, maar ook over een kleine zaal in het pand zelf. De zaal stond meestal leeg en is nu omgetoverd tot een dartsruimte.

“Ik maak eigenlijk optimaler gebruik van de ruimte. Ik heb er bewust voor gekozen om de dartclub te scheiden van de caféruimte. Ik wil niet dat anderen zich storen aan het geluid van enthousiaste darters. Het is een sport waar iedereen zich wel eens in uitleeft. In de toekomst wil ik graag de club uitbreiden door bijvoorbeeld tapijten te leggen en meer dartborden te plaatsen.”

De huidige coronamaatregelen verbieden darten op café. “Dat is jammer, maar ik begrijp het wel”, zegt Tuur. “Darts trekt makkelijk toeschouwers aan en dan kan de anderhalve meter al rap niet gerespecteerd worden. We moeten de regels nu eenmaal respecteren om nadien met zijn allen opnieuw te mogen darten.”

Dartstornooi

“In de toekomst wil ik graag een dartstornooi organiseren. Ik hoop dat we dat dan met zo veel mogelijk deelnemers zullen zijn”, zegt Tuur Leroy. (Bas Verbrugghe)