Café Opex in Oostende heeft een nieuw feestcomité

In Café Opex in de Vuurtorenwijk werd een nieuw feestcomité officieel geïnstalleerd met een grote receptie en optredens van André Boot en Danny Green.

Voorzitter is Glenn Lambrecht, penningmeester Ilse Maertens, secretaris Michael Bowé, bestuursleden Steve Vanderbeke, Glenn Verpoucke en Gino Maes. Het feestcomité stelt zich tot doel om elke maand een activiteit te organiseren. Op 25 februari is een grote quiz gepland waarvoor nu al acht teams van vier mensen zijn ingeschreven. Inschrijven kan nog in Café Opex.

In maart volgt een filmavond en er komt ook een komedie-avond. Tijdens de jaarlijkse kermis op 17 en 18 juni zal een tweedaagse rommelmarkt plaatsgrijpen.