Café Het Nieuw Verleden organiseert lachfestival met impulssubsidie van gemeente

Zaterdag 1 juli organiseert café Het Nieuw Verleden een lachfestival met verschillende optredens en voorstellingen. Uitbaters Laurent Ballenghien (53), Veronique Maeyaert (63) maken daarvoor gebruik van de gemeentelijke impulssubsidie voor een bijzonder cultureel project. “We willen hier een hotspot voor muziek en cultuur van maken”, vertelt Maeyaert.

De gemeente Beernem lanceert opnieuw een subsidie voor nieuwe culturele en artistieke projecten. Tot en met 20 september kan iedereen die wil een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal 2.500 euro. Het initiatief moet publiek toegankelijk zijn, beperkt zijn in tijd en geen louter commerciële doeleinden hebben. “We doen dat om verenigingen en ondernemers te stimuleren om nieuwe ideeën, evenementen en activiteiten te organiseren”, vertelt Cultuurschepen Patricia Waerniers.

Chansons en comedians

Vorig jaar sleepte café Het Nieuw Verleden de subsidie in de wacht. Laurent Ballenghien (53), Veronique Maeyaert (63) organiseren daarmee op 1 juli een lachfestival. “We hebben een traditie voor comedy, maar richten het eens op een andere manier in”, gaat Maeyaert verder. Het hele jaar door worden in Het Nieuw Verleden muziek- en cultuurnamiddagen georganiseerd. Zo zijn er onder meer namiddagen met Franse chansons of kleinkunst. Bovendien komt ook regelmatig een comedian langs.

“We gaan van start met een optreden van Kjen Descheemaecker. Nadien zijn er andere acts op andere locaties. Een bellenman neemt de mensen telkens mee naar de volgende locatie. Zie het een beetje als een kroegentocht maar dan voor comedy. Elke artiest treedt twee keer op, zodat mensen die later komen hen ook aan de slag kunnen zien.”

Programma

Het programma bestaat uit een mix van cabaret, comedy en zelfs circus. Bovendien stellen de uitbaters achter het café een kleine festivalweide op. Daar zorgen verschillende artiesten voor muzikale omlijsting. “Daarnaast zorgen we ook voor barbecue en frietjes. We maken er een heel fijne dag met veel afwisseling van”, besluit Maeyaert.

Tickets voor het evenement kosten 25 euro en zijn beschikbaar via zwelling.be. Het lachfestival begint omstreeks 16 uur.