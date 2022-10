Café ‘De Labberleute’ gastheer van eerste en voorlopig enige WK-dorp in Kortrijk

Het heeft zijn tijd geduurd, maar daar is dan toch het eerste WK-dorp op Kortrijks grondgebied. Horeca-ondernemer en gemeenteraadslid voor Team Burgemeester Dieter D’Alwein tovert zijn café ‘De Labberleute’ tijdens het wereldkampioenschap voetbal om tot een WK-dorp. Het terras wordt overkapt en het café wordt voorzien van in totaal vijf beeldschermen, binnen én buiten. In het ‘voetbalwalhalla’ zullen zo’n 200 fans de matchen van de Rode Duivels kunnen volgen. Inschrijven vooraf is daarom verplicht.

Door de torenhoge energieprijzen en barre winterperiode geven veel organisatoren verstek voor een eigen WK-dorp. Het is nu cafébaas Dieter D’Alwein die als eerste het hoofd boven het maaiveld steekt en een eigen mini WK-dorp in elkaar flanst. “We gaan onze kop toch niet in het zand steken zeker, we zijn geen mensen om ons deze winter (weer) in ons kot te laten opsluiten. Laat ons positief blijven”, aldus Dieter. De Labberleute is voorlopig het eerste en enige WK-dorp in de omgeving van Kortrijk.

Kleinschaliger

Het is niet de eerste keer dat De Labberleute zo’n WK of EK-dorp organiseert. Vorige edities was er plaats voor zo’n 500 voetbalfanatiekelingen en werd de aanpalende Lauwsestraat afgesloten voor verkeer. Zo’n vaart zal het dit jaar niet lopen. Er is plaats voor ruim 200 fans, die zich vooraf moeten inschrijven. Voor een plekje moeten voetbalfans 10 euro ophoesten, inclusief twee pintjes en een hamburger. “We beperken de capaciteit omdat we het zo comfortabel mogelijk willen maken voor alle aanwezigen”, aldus Dieter D’Alwein.

Gezien het voorlopig om het eerste en enige WK-dorp gaat, zullen de beschikbare plekjes snel weg zijn. In totaal zullen er vijf beeldschermen zijn. Twee binnen en drie buiten op het overdekte terras. Om de barre winterkoude door te komen, zal de Labberleute ook eigen wintertruien verkopen. Zo zullen bezoekers al zeker geen kou leiden. De Rode Duivels spelen in Qatar op woensdag 23 november hun eerste groepswedstrijd, om 20 uur tegen Canada. De volgende groepswedstrijden zijn op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. Ook de andere matchen worden getoond op groot scherm.

De Labberleute is voorlopig het enige café dat dergelijk initiatief op poten zet. Het gros van de cafés zal de matchen wellicht wel tonen, maar met een eigen WK-dorp is De Labberleute de enige en eerste. Inschrijven kan in café De Labberleute in de Lauwsestraat 4 in Aalbeke. Meer informatie is terug te vinden op de Facebookpagina van het volkscafé.