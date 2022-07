Café Agora in Beveren officieel supporterslokaal Club Brugge

Café Agora in Beveren is sinds dinsdag een officieel supporterslokaal van Club Brugge.

“Dinsdag kregen we het bezoek van een medewerker van Club Brugge en zijn we een officieel supporterslokaal”, aldus uitbater Mario Buddaert. “We kregen nummer 49 en de officiële vlag om uit te hangen in het café. Er zal binnenkort een speler aangesteld worden als peter en die zal dan in de loop van het seizoen eens een bezoekje brengen. We kijken er alvast naar uit en zijn trots dat we erkend zijn als officieel supporterslokaal van de grootste voetbalploeg van België.”