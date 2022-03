C07 op bezoek in Mesen

CO7 organiseerde een projectweek in Mesen en wil zo dicht bij de gemeente en de inwoners haar werking zichtbaar maken.

Zo wordt onder meer gezocht naar een bestemming voor de vele voorwerpen uit Geschiedkundig Museum van Mesen. “Een van onze medewerkers bekeek ook alle alle historische gebouwen van Mesen vanop straat om er een waarde toekennen,” aldus Michelle Caulier van de bovenlokale cultuurwerking van CO7.

In de theaterzaal van het cultuurhuis van Mesen kwam onder meer Marino Mahieu langs. Hij is één van de leden van het Geschiedkundig Museum van Mesen en heeft een schat aan informatie en voorwerpen uit de eerste wereldoorlog. “Als we die straks opnieuw kunnen tonen aan de geïnteresseerden dan scoort Mesen zeker op toeristisch vlak. Ik ben alvast blij met de tips over hoe ik de erfgoedobjecten het best kan bewaren.”

CO7 gaf ook informatie over de vondsten tijdens de archeologische opgravingen in Mesen in 2012 en 2013. “ Twee collecties worden in detail bekeken. Naast de uitzonderlijke WO I stukken, zoals een Duitse tunnel en een Duitse loopgraaf, komen ook de romeinse en middeleeuwse stukken aan bod,” vertelt Michelle Caulier. Ook over een erfgoedapp en nieuwe invulling van de bibliotheek werd met de inwoners van gedachten gewisseld.

Van 2 mei tot 30 juni organiseert CO7 de tentoonstelling ‘Landschap in Versnelling’. “We zoeken nog mensen die oude beelden/ foto’s van dorpsgezichten en landschapselementen willen herproduceren in het hedendaagse landschap. Wie de perfecte oude foto heeft om een nutskast (kasten met voorziening voor elektriciteit, gas, telefonie …) in Mesen te bekleden mag ons zeker contacteren.”